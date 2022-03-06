CHP'li Özkoç'tan 'yeterli stok var' diyen Bakan Kirişçi'ye tepki: Millet evine ayçiçek yağı alamaz hale geldi

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Tarım Bakanı Vahit Kirişçi'nin marketlerde yaşanan ayçiçek yağı izdihamı görüntülerine ilişkin "Yeterli stok var" açıklamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Özkoç yaptığı paylaşımda " 5 lt ayçiçek yağı 320 TL olmuş. Hala 'yeterli stoktan' bahsediyorsunuz. Millet evine ayçiçek yağı alamaz hale geldi. Bu durumu düzeltecek bir politikanız var mı? Millete hikaye anlatmayın, çözüm anlatın @VahitKirisci" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN: Tarım Bakanı: Ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunuyor