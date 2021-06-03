CHP'li Özkoç'tan TBMM Başkanı Şentop'a '10 bin dolar' yanıtı: İddiayla ilgili devlet mekanizmalarını işletecek kişi sizsiniz

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "10 bin dolar alan kimdir, açıklansın diyorlarsa açıklansın" sözlerine yanıt olarak, "İddiayla ilgili devlet mekanizmalarını işletecek kişi sizsiniz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, "Mafya liderinden her ay 10 bin dolar alan siyasetçi kimdir ? açıklansın" taleplerine cevap olarak söylediği, "10 bin dolar alan kimdir, açıklansın diyorlarsa açıklansın" sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Özkoç'un paylaşımı şöyle:

"Sn. Mustafa Şentop, '10 bin dolar alan kimdir, açıklansın diyorlarsa açıklansın' tarzı bir üslup devlet adamlığına yakışmaz. İddiayla ilgili devlet mekanizmalarını işletecek kişi sizsiniz. İçişleri Bakanı 'ben biliyorum' demiş. Sessiz kalmaya devam mı edeceksiniz?"

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanı Soylu, Sedat Peker'in kendisine yönelik iddiaları sonrası katıldığı TRT yayınında, "Keklemişler, ben ne yapayım. Kim keklemiş ise hesabını ondan sorsun, ayda 10 bin dolar hangi siyasetçiye gönderiyorsa ondan sorsun. Yanlışlıkla yazdıkları bir yere düşmüş" açıklamasını yapmıştı.

Muhalefet cephesinden Soylu'nun bahsettiği siyasetçinin kim olduğuna ilişkin sorular gelirken, Soylu, katıldığı bir başka yayında da konuya açıklık getirmemişti.

Son olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Şentop'a yüklenmiş, "Şentop bu konuyu açıklamak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne düşen bu kara gölgeyi kaldırmak zorundadır. Eğer Şentop konuşmuyorsa, acaba 10 bin dolar benzeri bir olay her ay ona da mı veriliyor? Sessiz kalamaz Şentop. Saraydakiler sessiz kalabilir onların tamamı zaten bir yerlerden besleniyor. Ama Şentop TBMM'ni temsil ediyor. Bu meclisin onurunu korumak, bu pisliği aydınlatmak zorundadır" ifadelerini kullanmıştı.

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