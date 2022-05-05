CHP'li Özkoç'tan Soylu'ya: Cahil yönetici felakettir

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, mülteci tartışmaları ile ilgili “Hepimiz buralara geldik bir yerlerden. Moğol steplerinden geldik. İstila olacakmış; kim neyi istila yapacak?” açıklamasına tepki gösterdi. Özkoç, “Anlattığı göç sonrası Roma imparatorluğu ikiye ayrıldı. Cahil yönetici felakettir” dedi.

CHP'li Özkoç, Bakan Soylu’nun bugün TGRT Haber’de mülteci tartışmaları ile ilgili “Hepimiz buralara geldik bir yerlerden. Nereden geldik? Kim nereden geldi bu coğrafyaya? Moğol steplerinden geldik. İstila olacakmış; kim neyi istila yapacak ya” sözlerine tepki gösterdi.

Özkoç, sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı:

“Süleyman Soylu: ‘Hepimiz buralara geldik bir yerlerden. Nereden geldik? Kim nereden geldi bu coğrafyaya? Taa Moğol steplerinden geldik. İstila olacakmış; kim neyi istila yapacak ya…’

Anlattığı göç sonrası Roma imparatorluğu ikiye ayrıldı. Cahil yönetici felakettir!”