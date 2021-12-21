CHP'li Özkoç: Parası olmayanlar, parası olanların faizini ödeyecek

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “İktidar dolar, euro, faiz derken, yine olan parası olmayana oldu. Parası olmayanlar, parası olanların faizini ödeyecekler. Bu düzeni bitireceğiz! Yoksulluğu bitireceğiz” dedi.

Özkoç, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

“İktidar dolar-euro- faiz derken, yine olan parası olmayana oldu. Parası olmayanlar, parası olanların faizini ödeyecekler. Bu düzeni bitireceğiz! Yoksulluğu bitireceğiz!”

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