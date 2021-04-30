CHP'li Özkoç: Lebalep kongrelerden sonra tam 10 bin 138 vatandaşımız hayatını kaybetti; en ufak vicdan azabı yaşadığını sanmıyorum

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AKP'nin lebalep kongrelerini eleştirerek, "O toplantılar ve kongrelerden sonra mart ayından bugüne kadar tam 10 bin 138 vatandaşımız hayatını kaybetti. En ufak bir vicdan azabı duyduğuna asla inanmıyorum. " dedi.

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Özkoç, CHP’nin üç grup başkanvekili olarak hazırladıkları sosyal destek kanun teklifi hakkında “İstiyoruz ki eve kapattığın insanlar hayatlarına devam edebilsinler, evde çocuklar aç sefil durumda kalmasın, esnaf yarın kepenklerini tekrar açtığında hayatına devam edebilsin” dedi. Özkoç, “Sen bir gecede 128 milyar doları, hesabını veremediğin şekilde yandaşlarına dağıttın. Bunun utancıyla yaşayacaksın ama bunun bir de sorulacak hesabı var. Günü gelecek o hesabı da soracağız” diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP’nin üç grup başkanvekili olarak hazırladıkları 26 maddelik sosyal destek kanun teklifi hakkında açıklamalarda bulundu.

"Vicdan azabı duyduğuna asla inanmıyorum"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aldığı kapanma kararının nedenini “lebalep toplantılar” olarak açıklayan Engin Özkoç, “O toplantılar ve kongrelerden sonra mart ayından bugüne kadar tam 10 bin 138 vatandaşımız hayatını kaybetti. En ufak bir vicdan azabı duyduğuna asla inanmıyorum. Daha sonra bulaş patladı, hastaneler doldu, insanlar çaresiz” dedi.

"Esnaf ve çiftçi ne olacak"

Özkoç, “Kapanma kararının açıkladıktan sonra kendisi arkasını dönüp sarayına gitti. Aldığı 88 bin liralık maaşa, hesabını veremediği trilyonları, yandaşlarıyla beraber hayatına devam ediyor. Peki vatandaşlarımız ne olacak, onlar ne yiyip ne içecekler, nasıl yaşayacaklar, esnaf ne olacak, çiftçi ne olacak, insanlar çocuklarının gözlerine nasıl bakacak” diye sordu.

"Önceliği vatandaşa ver"

Özkoç, insanların çaresizliğine çare olabilecek bir yasa teklifi sundukların söyleyerek, “İstiyoruz ki eve kapattığın insanlar hayatlarına devam edebilsinler, evde çocuklar aç sefil durumda kalmasın, esnaf yarın dükkân kepenklerini tekrar açtığında hayatına devam edebilsin, üzerinden geçmediğimiz yollar, köprüler için milyar dolarlar verdiğin beşli çeteye, rakamları dolardan liraya çevir ve onlara verdiğin paraları hemen şimdi bir yıllığına ertele ve önceliği vatandaşa ver” dedi.

"Bunun sorulacak hesabı var"

Özkoç, “Çıktı dün akşam yine patates soğan dağıttığı zihniyet gibi ‘850 liralık bin liralık kira yardımlarına devam edeceğiz, borçlarınızı erteliyoruz, faizsiz kredi alabilirsiniz’ dedi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yaşamları boyunca Merkez Bankası ve Hazine’yi vergileriyle dolduruyorlar. Sen bir gecede 128 milyar doları, hesabını veremediğin şekilde yandaşlarına dağıttın, millete bin lira. Bunun utancıyla yaşayacaksın ama bunun bir de sorulacak hesabı var. Günü gelecek o hesabı da soracağız” diye konuştu.