CHP’li Özkoç: FETÖ'cü ilan ettikleri Birleşik Arap Emirlikleri'yle anlaşma imzaladılar; bir gün dik durun

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Dün FETÖ'cü ilan ettikleri Birleşik Arap Emirlikleri'yle bugün anlaşma imzaladılar. Bir gün dik durun” dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan, bugün Ankara’da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Erdoğan ve bin Zayed, görüşmelerinin ardından 9 alanda yatırım anlaşmaları imzalandı.

Anlaşmalar arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve BAE Merkez Bankası arasındaki iş birliği mutabakat zaptı da yer aldı.

Bakan Soylu'nun sözlerini paylaştı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç bugün Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Özkoç’un paylaşımında Yenişafak gazetesinin BAE prenslerinin yer aldığı “Şerefsiz Bunlar” yazılı manşeti ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “15 Temmuz ABD ve BAE talimatı ile oldu” sözlerini içeren görseller yer aldı.

Özkoç görselleri sosyal medya hesabından; “Dün FETÖ'cü ilan ettikleri Birleşik Arap Emirlikleri'yle bugün anlaşma imzaladılar. Bir gün dik durun!“ notuyla paylaştı. (ANKA)