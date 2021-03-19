CHP'li Özkoç: Abdullah Öcalan istediği için mi HDP'yi kapatıyorsunuz?

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ülkenin temel sorunlarının çözüm adresi olarak TBMM'yi gösterdiğini belirten Özkoç, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise varlığını kabul ettiği Kürt sorununun muhatabı olarak Abdullah Öcalan ve Kandil'i gördüğünü" söyledi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, çözüm sürecinde, Öcalan'ın isteği üzerine Kandil'e heyet gönderdiğini; PKK'lıların silah yığınağı yapmasına ve hendek kazmasına aylarca göz yumduğunu" ifade eden Özkoç, Öcalan ve PKK'nın, Kürt sorununun tek muhatabı olarak kalmak istediklerini, HDP'nin kapatılmasına yönelik davanın bu amaca hizmet ettiğini savundu.

Engin Özkoç, "Abdullah Öcalan ve PKK, 'Kürt sorununun tek muhatabı biziz, başka muhatap istemiyoruz' dedikleri için mi HDP'nin kapatılmasıyla ilgili gerekli uyarıyı yapıp yargıyı harekete geçirdiniz? Bunu kesinlikle Recep Tayyip Erdoğan, ortağı olan MHP ve Devlet Bahçeli'nin açıklaması gerekiyor" diye konuştu.