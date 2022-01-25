CHP'li Özkan İstanbul Havalimanı'na çevik kuvvetin gelmesini eleştirdi: Otel isteyen turiste polis göndermişler; gazlatıp daha mı çok rezil edeceksiniz dünyaya bizi

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, İstanbul Havalimanı’na çevik kuvvet gönderilmesine tepki göstererek, “Otel isteyen turiste polis göndermişler. Gazlatıp daha mı çok rezil edeceksiniz dünyaya bizi” dedi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşların durdurulduğu İstanbul Havalimanı’nda mahsur kalan turistler, "We need hotel" (otele ihtiyacımız var) sloganları atmış; bunun üzerine havalimanına çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edilmişti.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İstanbul Havalimanı’na gönderilen çevik kuvvet ekiplerinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Çevik kuvvetin havalimanına girmesine tepki gösteren Tuncay Özkan, “Otel isteyen turiste polis göndermişler. Gazlatıp daha mı çok rezil edeceksiniz dünyaya bizi” paylaşımı yaptı.