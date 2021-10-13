CHP'li Özkan: AKP dönemi ekonomi bakanları ne dedi dolar ne oldu; arşiv AKP'nin maskesini yine düşürdü

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, dolar yükseldikçe ekonomi bakanlarının yaptığı açıklamaların yer aldığı bir videoyu, “Dolar 9,10 TL. AKP dönemi ekonomi bakanları ne dedi, dolar ne oldu? Arşiv, AKP'nin maskesini yine düşürdü” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Tuncay Özkan, doların yükselişi karşısında AKP iktidarının eski ekonomi bakanları Nihat Zeybekçi ve Berat Albayrak’ın yaptığı açıklamaları içeren bir videoyu sosyal medya hesabında yayınladı. Özkan’ın, “Dolar 9,10 TL. AKP dönemi ekonomi bakanları ne dedi, dolar ne oldu? Arşiv, AKP'nin maskesini yine düşürdü” notuyla paylaştığı videoda, Nihat Zeybekçi, Berat Albayrak ve Yiğit Bulut'un şu açıklamalarının yer aldığı görüldü:

"TL’nin dolar karşısında değer kaybıyla ilgili bizim endişe duymamızı gerektirecek bir şey yok"

Doların 2,07 TL olduğu dönemde bakan olarak atanan Nihat Zeybekçi’nin doların yükselişine paralel yaptığı açıklamalar şöyle:

DOLAR 2,32 TL: “Ben, bunun kalıcı olmasını biz asla beklemiyoruz. Böyle bir şey kesinlikle geçicidir.”

DOLAR 2,92: “Türkiye’de kurun bu spekülatif zıplamaları veya hareketlenmelerin ve diğer bütün olumsuz yaratılan bu ortamın gerekçesi yoktur.”

DOLAR 3,10: “Kurla ilgili Türkiye’nin endişe duymasını gerektirecek, yani TL’nin döviz karşısında, daha doğrusu dolar karşısında değer kaybıyla ilgili bizim endişe duymamızı gerektirecek bir şey yoktur.”

DOLAR 3,42: “Türkiye ekonomisi için bir risk, bir sıkıntı yoktur. Dokunmamak lazım, müdahale etmemek lazım derken dövize, bu oyuna, bu spekülatif harekete bunu söylerken de bilerek söylüyoruz. Dokunmamak lazım, müdahale etmemek lazım. Piyasa kendi dengesini bulacaktır.”

DOLAR 3,80: “Merkez Bankası’nın elinde bu spekülatif hareketlere karşı, döviz ile Türkiye’ye karşı harekete geçirilen bu spekülatif yaklaşıma karşı, buna müdahale edebilecek güç vardır.”

DOLAR 3,82: “Aşırı değerli dolar Amerikan ekonomisi için iyi değildir. Amerikan ekonomisi için de sürdürülebilir değildir. Bunun için şu anda biz kendimize inanıyoruz. Ülkemize güveniyoruz, ülkemizin şu anda bununla ilgili hiçbir endişesi yoktur.”

DOLAR 3,90: “Hissedilir iyileşmeleri yaşadığımız bir yıl olacaktır. Kurla ilgili de tamamen spekülatiftir arkadaşlar, tamamen. Müdahale etmemek lazım, dokunmamak lazım. Ekonomi böyle sağlıksız spekülatif atakları kendi kuralları çerçevesinde mutlaka ve mutlaka halledecektir.”

DOLAR 4,12: “Kurla ilgili bu spekülatif hareketlerin bir tabanı yok. Türkiye’nin gerçeğinin yansıtmıyor, kimse endişe etmesin. Şunu da söylüyorum; yaklaşık olarak 4 yıldır ekonomi bakanıyım, müdahale etmemek lazım, piyasa kendi içerisinde bunu seviyeye oturtacaktır ve oturduğu seviyede doğru seviyedir. Onun için endişeye gerek olarak görmüyorum.”

“Dolar yükselse de bir satsak da kar etsek’ çok beklersiniz. Hele de seçimden sonları çok beklersiniz"

Dolar 4.70 iken Hazine ve Maliye Bakanı olan Berat Albayrak’ın açıklamaları da şu şekilde:

DOLAR 5,48: “Dolar yükselse de bir satsak da kar etsek’ çok beklersiniz. Hele de seçimden sonları çok beklersiniz.”

DOLAR 5,76: “Dolara güvenenlerin halini bugün sormak lazım. Ve bugün diyorum aynı şekilde güvenenlerin halini seneye bir daha konuşacağız. Hiç merak etmeyin.”

"O ekonomi kanallarının çok bilenleri, neredesiniz? Çıkıp bu milletten özür dileyin"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut’un doların 7,03’ü bulduğu dönemdeki açıklaması ise şu şekilde:

“O ekonomi kanallarının çok bilenleri, neredesiniz? Çıkıp bu milletten özür dileyin. Hükümet düşecek, Cumhurbaşkanı düşecek, 5 lira olacak, 6 lira olacak. Felaket tellalları çıkın bu milletten özür dileyin.” (ANKA)