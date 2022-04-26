CHP'li Özgür Özel: Gezi hâkiminin eşi FETÖ itirafçısı

CHP'li Özgür Özel, Gezi Davası'nda yer alan üye hâkimle ilgili, "Eşi 160 kişinin ismini vererek itirafçı oldu" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gezi Davası kapsamında tutuklanan Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden’i Bakırköy Kadın Cezaevi’nde ziyaret etti. Özel burada yaptığı açıklamada, Gezi Davası'nın üye hâkiminin eşiyle ilgili, "FETÖ itirafçısı" ifadelerini kullandı.

Özel görüşmeye ilişkin şunları söyledi:

“Elbette kendilerinin ilk gün olmasından dolayı birtakım talepleri var, cezaevi yönetimine ilettik. Bu taleplerin sıkıntıya dönüşmeden çözüleceğini ümit ediyoruz. Mücella Yapıcı, ‘Şaşkınlık içindeyim’ dedi. 72 yaşında olduğunu, mimar olarak ömrü boyunca çalıştığını, kendisinin halihazırda kiralık evde oturduğunu, kendisinin daha önce yaptığı bazı görevlerin kritik görevler olduğunu, hayatı boyunca bu sınavlardan olumlu geçtiğini addettiğini söyledi. ‘Şaşkınlık içindeyim, Gezi’nin finansörü olarak söyleniyorum. Kendime mülküm yok, tapum yok. Tapusu olmayan birisi nasıl finansör oluyor’ diye sordu Mücella Yapıcı. Kendisi, aynı delillerle iki kez beraat ettiğini, bir tanesinde beraatının kesinleştiğini, ikincisinin bozulduğunu söyledi. Özellikle Kavala’nın kendilerine emir verdiğine ilişkin iddiaya şunu söylüyor. ’26 yıl boyunca Kavala ile sokakta bile karşılaşmadım, bir tane bile telefon görüşmesi yapmadım. Kavala bana nasıl emir vermiş, önce birisi bunu açıklasın. Elinizi vicdanınıza koyun. 26 yıl boyunca bir kez görüşmediğim birisiyle nasıl darbe planlamış olabilirim’ diye soruyor. Büyük bir haksızlığa uğradıklarını ama son derece haklı olduğunu, kimsenin kendilerini merak etmemesini, Gezi ruhunun kendilerini ayakta tuttuğunu söylüyorlar. ‘Nasıl dimdik girdiysek, dimdik de çıkarız’ diye ifade ediyor”

"Biz kaybetseydik Gezi’de ağaçları keserlerdi"

Özel, “Çiğdem Mater dedi ki, ‘Beni kaçma şüphesiyle buraya koydular. Ben Hamburg’da bir film işi almıştım. Ben aldığımda mahkeme yoktu. 2021 Mayıs’ta mahkeme başlayınca avukatım, ‘Hamburg’da film çekiyor, işi bitince gelecek’ dedi. Ben aynen söylediğim gibi şubatın sonunda kalktım geldim. Bana cezayı verdiler, ‘Tutuklu kalacaksın, çünkü sen kaçarsın’ diyorlar. Ben kendim geldim, bunu nasıl yakıştırıyorlar’ diyorlar. Son derece moralliydi. ‘Haklıyız, çok mutluyuz. Biz ne Gezi’de kaybedendik, ne de dün kaybettik. Biz kaybetseydik Gezi’de ağaçları keserlerdi. Ağaçları kestirmedik, kışlayı yaptırmadık. Biz Gezi’nin kazananıyız’ dedi” ifadesini kullandı.

"Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yapılan bir yargılama söz konusu"

Özel, “Mine Özerden de ‘Eninde sonunda çıkacağız. Hukuk işleyecek ve çıkacağız. Bu ülkeyi hukuka davet etmek gerekiyor. Savunmalarımızın okunması yeter. Haklıyız ama bunu anlatmak için biraz zamana ihtiyaç olduğumuz anlaşılıyor’ dedi. Defalarca beraat ettikleri bir suçtan sonra Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yapılan bir yargılama söz konusu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın açıklamaları olmuş. Ey Bekir Bozdağ, ‘Ben bu mahkemeyi tanımıyorum’ diyen Tayyip Erdoğan dururken biz mi yargıya müdahale ediyoruz. Mahkemeler görüşülmeden önce hâkimleri değiştiren sizler dururken biz mi müdahale ediyoruz. Akın Gürlek’i mahkeme mahkeme gezdirip, seyyar giyotin olarak herkese ceza verdiren sizler dururken biz mi müdahale ediyoruz. 2018 yılında AK Parti’den aday adayı olmuş birisini ağır ceza mahkemesine üye yapıp, birinci şikayetçi Tayyip Erdoğan iken, üç yıl önce ‘Reisim beni milletvekili yapar mısın’ diyen ve belki bir yıl sonra bunu bir daha talep edecek birini bu mahkemeye üye yapan sizler dururken biz mi yargıya müdahale etmiş oluyoruz" diye konuştu.

Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hâkim 3 yıl öncesine kadar AK Parti üyesi bir avukattı"

"Buradan çok önemli bir bilgiyi kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bu aslında Türkiye'yi sarsacak bir bilgi ama bakalım kamuoyu bu bilgiyle ne kadar meşgul olacak. Özellikle FETÖ ile mücadele konusunda çok konuşan AK Partili milletvekillere, yöneticilere, partiye yakın gazetecilere bu bilgiyi verelim bakalım. Dün mahkemede AK Parti'den aday adayı olduğu söylenen hâkimin durumu kesinleşti. Kendisi 3 yıl öncesine kadar AK Parti üyesi bir avukattı. AK Parti teşkilatından yargı teşkilatına devşirildi. Bu kişinin eşi Samsun Bafra'da hemşireydi. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra hâkimin eşi tutuklandı."

Özel şöyle devam etti:

"3 ay süreyle hapishanede yattı, beraat etmedi, suçunu kabul etti"

"3 ay süreyle hapishanede yattı, beraat etmedi, suçunu kabul etti. Fethullahçı örgütlenmede olduğu kabul etti ve Samsun Bafra'da 160 kişinin ismini vererek itirafçı oldu. İtirafçı olduğu için şartlı olarak tahliye oldu. Dün "Siz darbecisiniz" kararı veren hâkimin evli olduğu eşi, 15 Temmuz darbesini yapan cemaatin mensubu; bunu kabul ediyor, itirafçı oluyor ve 160 tane isim veriyor. Bu kişiye Osman Kavala'yı, Mücella Yapıcı'yı yargılattırıp "darbe" kararı verdirttiniz. Bu da Türkiye'nin siyasi tarihine, hukuk tarihine, dünya hukuk tarihine geçecek kara bir lekedir. Elinizde itirafçı olarak tuttuğunuz, adeta elinizde tutsak olmuş birisine bizim arkadaşlarımızı yargılattırıp onları tutsak ettiniz. Yazıklar olsun. "Yargıya müdahale ettiniz" diyen Bekir Bozdağ'ın buna açıklık getirmesi lazım."