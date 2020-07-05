CHP'li Özgür Özel'den Evrensel'e kendi açıklamaları nedeniyle verilen ilan kesme cezasına tepki: Basın İlan Kurumu sınırlarını aşıyor

CHP'li Özgür Özel, Evrensel Gazetesi'ne kendi açıklamalarının bulunduğu haber nedeniyle verilen ilan kesme cezasına tepki göstererek, "Basın İlan Kurumu sınırlarını aşıyor" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Basın İlan Kurumu'nun Evrensel Gazetesi'ne 16 Nisan’da "CHP’li Özel’den Altun’a izinsiz inşaat tepkisi" başlığıyla yayımlanan haber nedeniyle verdiği 5 günlük ilan ve reklam kesme cezasına "Evrensel gazetesi sudan gerekçelerle ve dayanaksız kararlarla resmi ilan alma hakkı kullandırılmayan bir gazete haline dönüştürüldü. Basın İlan Kurumu sınırlarını aşıyor" diyerek tepki gösterdi.

Evrensel'de yer alan habere göre, "Bu kararları veren Basın İlan Kurumu, kimlerden oluşmaktadır? Kimdir Yönetim Kurulu Başkanı?” diye soran Özel, BİK'in Yönetim Kurulu Başkanının, Fahrettin Altun’un Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndaki yardımcısı olduğunu hatırlatarak, "Dolayısıyla Altun’un başvurularını emir telakki eden bir Kurul’dan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu kurulun böyle bir başvuruya vereceği yanıt, böyle bir başvuru karşısında alacağı karar önceden bellidir" diye konuştu.

Özel, şöyle devam etti:

“Bizim ‘saray rejimi’ olarak özetlediğimiz bu yeni rejim tarafından yaratılan bu imtiyazlı zümre, yürütme gücünün dışında yasama ve yargı erklerine de müdahale etmekte, muhalefetin ve basının sesini kısmak için her şeyi kendilerinde hak görmektedir

"BİK, kendini yargı yerine koyuyor"

“Ayrıca Basın İlan Kurumu, bu kararında sınırlarını aşmaktadır. İhlal gerekçesi olarak yaptığım basın açıklamasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce yasa dışı işlemleri tespit edilmiş olmasına karşın, Altun’un hukuka aykırı bir işlem yapmadığını ve ona yönelik iftira ve isnatta bulunduğumu iddia etmektedir. Altun’un Boğaziçi Kanunu’na aykırı olarak yol, şömine ve çardak gibi peyzaj düzenlemelerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce de tespit edilmesine ve mevzu bahis konu yargıda olmasına karşın, kendini yargı yerine koymakta ve hukuka aykırı bir durum olmadığını peşinen ilan etmektedir."

"Grup başkanvekili sıfatıyla yaptığım basın açıklamaları nedeniyle şahsıma fezleke düzenlendi..."

"Kaldı ki Cumhuriyet Halk Partisi’nin grup başkanvekili sıfatıyla yaptığım basın açıklamaları nedeniyle Fahrettin Altun’un şikayeti üzerine şahsıma fezleke düzenlenmiştir. Yani konu, yargıdadır. Bu açıklama nedeniyle Evrensel gazetesine verilen ceza, iktidar partisinin ve onun güdümüne aldığı kurumların gazeteciliğe düşman yapısını deşifre etmektedir. Baskıyla, cezayla, tehditle gerçek gazeteciliğin engellenemeyeceğini er geç öğreneceklerdir."

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