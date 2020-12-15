CHP'li Özgür Karabat: Halkın saraylarını alıp külliyeye verdiniz; bu 'paralel' ofislerden vazgeçin

Millî Saraylar bütçesi üzerine söz alan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, milli sarayların halk egemenliğinin bir simgesi olduğunu savunarak; Millî Saraylar İdaresi'nin Başkanlık sistemine geçilmesinin ardından TBMM’den alınarak Saray'a bağlanmasını eleştirdi.

TBMM’de 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmelere devam ediyor. Sekizinci turda, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı kurumların bütçe ve kesin hesapları görüşülüyor.

TBMM idaresindeki milli sarayların halk egemenliğinin bir simgesi olduğunu savunan Karabat, “Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet'i kurduğunda saltanat rejimine karşı saraylar halkındır demişti. Siz şimdi o sarayları aldınız külliyeye verdiniz, AKP’nin yönetim anlayışının özeti budur.” dedi.

"Bu paralel ofislerden vazgeçin"

Cumhurbaşkanlığına bağlı ofisleri sıralayan Karabat, başka bir bakanlığın yaptığı işlerini yapan ofislerle ilgili “paralel bir devlet yönetimi oluşturulduğu eleştirilerinde bulundu. Açıklamasını sürdüren Karabat: “Daha önce paralel yapıyı gördük şimdi yeni paralel yapılar oluşturuyorsunuz. Devlette iki başlık olmaz, diyordunuz ya, bu paralel ofislerden vazgeçin” dedi.

CHP’li Karabat, Millî Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın başındaki Yasin Yıldız’ın ‘Camide içki içtiler” yalanının mimarı olduğunu hatırlattı. Söz konusu haberlerin de Gezi direnişi zamanında FETÖ yayın organlarında servis edildiğini belirten Karabat, Yıldız’ın Milli Sarayların başında olmasını eleştirdi.

"Hedefimiz mutlu Türkiye"

Bütçenin vatandaşın gerçek sorunlarına çare olmadığını vurgulayan Karabat, “Bu bütçede ne emekliye ne EYT’liye ne öğrenciye ne öğretmene ne polise çare yok; vatandaşın derdine çare olamayan biçare bir Hükûmetiniz var, biçare bir Hükûmetiniz var.” dedi.

Seçim zaman geldiğinde vatandaşın tercihlerin yaparken “Bir tarafa ‘Mutlu saray, mutlu reis; yaşasın saray.’ diyenleri koyarlar, diğer tarafa ‘Hedefimiz mutlu Türkiye.’ diyen muhalefeti koyarlar” diyerek açıklamasını noktaladı.