CHP’li Özgür Karabat: Cumhurbaşkanlığı yönetimindeki İşsizlik Sigortası Fonu denetimden kaçırılıyor

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, “Cumhurbaşkanlığı yönetimindeki İşsizlik Sigortası Fonu adeta denetimden kaçırılıyor” diyerek TBMM’nin denetim yöntemlerinden olan yazılı soru önergelerine verilmeyen cevapları hatırlattı. Karabat, İşsizlik Sigorta Fonu'na ile ilgili soru önergelerinin yanıtsız kaldığını belirtti.

Pek çok kurumun hesap vermekten kaçındığı eleştirilerine sebep olan bu yaklaşım artarak devam ediyor. Kimi bakanlıklar milletvekillerinin yönelttiği yazılı soru önergelerine tek bir yanıt dahi vermezken kimi bakanlıkların da soruları geçiştirdikleri eleştirileri artıyor.

"Soru önergelerine yanıt verilmedi"

CHP PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yönetiminde bulunan Varlık Fonu’na ilişkin geçtiğimiz Şubat ayında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’In yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu yönelttiği yazılı soru önergesine yine cevap verilmedi. Daha önce de Cumhurbaşkanlığı uçaklarına dair önergeye de yanıt alamadıklarını ifade eden Karabat, “Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Aile ve Çalışma Bakanlığı’nı işaret ederek önergemizi cevaplamadı” dedi.

"Meclis iradesi tanınmıyor"

Pek çok önergelerinin yanıtsız kaldığını ya da kendi sorumluluk alanlarında olmadığını savunarak reddettiklerini ifade eden Karabat, “Bu yönetim sisteminin ucubelikleri bitmek bilmiyor. Cumhurbaşkanlığı kendi yönettiği kurumla ilgili sorduğumuz sorulara cevap vermiyor. Kimi zaman da sorduğumuz soruları “başka bakanlıkların uhdesindedir” diye geri çeviriyor. Akıl alır gibi değil! Yönettiğiniz kuruma dair cevap vermekten kaçınmak Meclis iradesini tanımamaktır!” diye konuştu.

Bu anlayışın denetimden kaçmanın bir aracı haline getirildiğini belirten Karabat, “Cumhurbaşkanlığı yönetimindeki İşsizlik Sigortası Fonu adeta denetimden kaçırılıyor” diyerek milletvekilleri denetim yetkisinin fiilen etkisiz hale getirildiğini savundu.

"İşsizlik fonu eridi; bir kurulun bile peşini bırakmayacağız"

İşsizlik Sigortası Fonu’nun (İSF) amacı dışında kullanıldığını savunan CHP’li Karabat, “Bu anlayışın sonucu olarak da Fon’daki birikimlerin hızla erimeye başladığı görülüyor. İSF’nin nakit varlığı 2020 Nisan ayından bu yana kapanan işyerleri, kısa çalışma ödeneği, nakdi destek ödemeleri ile birlikte 35,5 milyar TL azalmıştır. Salgın sürecinde alınan kararlarla ödeme yükümlülükleri artan, aynı zamanda kamu bankalarına da kaynak aktarımında kullanılan İSF’nin nakit varlıklarındaki erime 40 milyar TL’ye dayanmıştır” ifadelerini kullandı.

“Bütün bu erimeye rağmen denetleme adına yaptığımız girişimlerin fiilen engellenmesi kamu adına bizleri kaygılandırmaktadır” diyen Karabat, “İstedikleri kadar kaçsınlar vatandaş adına bir kuruşun bile peşini bırakmayacağız” dedi.

Karabat’ın Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlığa yönelttiği sorular şöyle: