CHP'li Özgür Karabat: Bütçe açığı rekor kırdı; 2020'nin vergi rekortmenleri halk oldu

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2020 yılına ait açıkladığı bütçe açığına ilişkin, "Hükümet, suni gündemler yaratarak ülkenin en önemli gündemini gözlerden ırak tutmaya çalışıyor." dedi. Karabat, 2020'nin vergi rekortmenlerinin açıklanmadığını da belirterek; rekortmenlerin halk olduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin dünkü açıklamalarının ardından, 2020 yılına ait ekonomik verileri yayımladı. Bakanlığın resmi internet sitesinde paylaşılan verilere göre, bütçe 2020'de 172,7 milyar lira açık verdi. Konuyla ilgili bir açıklama yayımlayan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, bütçe açığının rekor kırdığını belirtti.

"Tarihi bütçe açığı"

“Sadece faize giden para ilk kez 100 milyar Lira sınırını aşarak 133,9 milyar liraya ulaşmış durumda.” diyen Karabat, açıklanan bütçe verilerinde en dikkat çekici kalemlerden birinin bütçe açığı olduğu ifade ederek; “Açıklanan verilere göre geçen yılın açığı 124,7 milyar lira iken 2020 yılının bütçe açığı 172,7 milyar lirayla rekor kırdı.” dedi.

"Vergi rekortmenleri açıklanmadı"

Her yıl açıklanan vergi rekortmenleri listesi bu yıl açıklanmadığını belirten CHP’li Karabat, “2020'nin vergi rekortmeni halk oldu. Toplanan her 4 liralık verginin 1 lirasını ÖTV oluşturdu. ÖTV tahsilatındaki artış yazın artan motorlu taşıtlara yapılan ÖTV zammından kaynaklandı. 2020 bütçesinde motorlu taşıtlardaki ÖTV'den 18,9 milyar lira tahsil edileceği tahmin edilirken 2020 yılı sonunda 46,6 milyar lira tahsil edildi. Bu rakam beklenenin neredeyse 3 katı.”

Eski Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın otomobilden alınan ÖTV ile ithalatı düşürmeyi amaçladıklarını da hatırlatan Karabat, bu iddianın da tutmadığını savundu. Geçtiğimiz yıl motorlu taşıtlardan hazineye giren ÖTV tutarı beklenenin 3 katına çıktı.

"Borç krizi kapıda"

2021 yılının en önemli bir diğer gündeminin de borç krizi olacağını söyleyen Karabat: “Pandemide dünya ekonomileri önemli bir daralma yaşadı. Bunun etkilerinin 2021 yılında da devam etmesi bekleniyor. Ancak AKP hükümeti büyük bedeller pahasına suni bir büyüme politikası tutturdu. Ne pahasına olursa olsun büyüyeceğiz, denilerek, piyasaya borç para pompalandı ve 2021 yılı düşünülmedi. Günün sonunda Türkiye, pandemi döneminde faizleri artıran tek ülke oldu. Borca batırılmış piyasa şimdi ‘tefeci’ faiziyle borçlarını yapılandırmak durumunda kalacak.”