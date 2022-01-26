CHP'li Özgür Karabat: Atatürk Havalimanı yeniden açılmalıdır

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, İstanbul Havalimanı'nda kar yağışında uçuşların yapılamamasının ardından yolcu uçuşlarına kapatılan İstanbul Atatürk Havalimanı'nın yeniden açılması çağrısında bulundu.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı çalışmaya devam etmiş; Atatürk Havalimanı ise bakanları uçağının indiği havalimanı olmuştu.

Karabat: Atatürk Havalimanı yeniden açılmalıdır

Karabat Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Son yaşadığımız facia bir kez daha gösterdi ki İstanbul’un en stratejik noktalarından biri Atatürk Havalimanı'dır. ATATÜRK HAVALİMANI YENİDEN AÇILMALIDIR! #AtatürkHavalimanıAçılsın #AtatürkHavaalanı #AtatürkHavalimanı"

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