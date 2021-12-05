CHP'li Özel: Sezgin Baran Korkmaz’ın yurt dışına çıkışıyla ilgili ‘devlet kararı’nda Cumhurbaşkanı’nın onayı söz konusu mudur?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle Sezgin Baran Korkmaz konusunda soru önergesi verdi. Özel, "Sezgin Baran Korkmaz’ın yurt dışına çıkışıyla ilgili ‘devlet kararı’nda Cumhurbaşkanı’nın onayı söz konusu mudur?" dedi.

Özgür Özel, Sezgin Baran Korkmaz hakkında “Türkiye ve Amerika’da paravan şirketler kurma, kara para trafiğini yönetme, ABD’den gelen para ile nitelikli dolandırıcılık yapma, kara parayı siyasi nüfuz için kullanma, rüşvet çarkı kurma” iddiaları bulunduğu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen İçişleri Bakanlığı bütçesinde “Daha ötesini söyleyeyim, biz bir şey yaptık, devletin bütün kurumlarıyla beraber. Türkiye uluslararası bir operasyona gelirken, devletin bütün kurumlarıyla yukarıdan aşağıya öyle bir karar aldık, meselenin içerisine öyle bir daldık ki Amerika’yı da açığa düşürdük, bize kumpas kuranları da açığa düşürdük” ifadesini kullandığını anımsattı.

"Devlet kararı’ MGK’da mı oluşturulmuştur?"

Özel, “İçişleri Bakanı ‘devlet kararı’ diyerek, Sezgin Korkmaz’ın operasyondan bir gün önce yurt dışına çıkarıldığı iddialarını doğrularken, tüm kamu kurumlarını da hakkında ciddi iddialar bulunan bir kişinin kaçışıyla ilgili töhmet altında bırakmıştır” dedi.

Özel, şu soruları yöneltti:

“Sezgin Baran Korkmaz’ın ya da şirketlerinin faaliyetlerine ilişkin olarak devlet kurumları bir toplantı yapmış mıdır? ‘Devlet kararı’ nasıl oluşturulmuştur?

Sezgin Baran Korkmaz’ın ya da şirketlerinin yasadışı faaliyetleri Milli Güvenlik Kurulu’nda görüşülmüş müdür? Görüşüldüyse Milli Güvenlik Kurulu’nun hangi toplantısında görüşülmüştür? ‘Devlet kararı’ MGK’da mı oluşturulmuştur?

Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki ‘mal varlığına tedbir konulması kararı’ ile ‘yurt dışına çıkış yasağı kararı’nın kaldırılmasında, ‘devlet kararı’nın etkisi var mıdır?

Birçok suç iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen Sezgin Baran Korkmaz’ın yurt dışına çıkışıyla ilgili ‘devlet kararı’nda Cumhurbaşkanı’nın onayı söz konusu mudur? Cumhurbaşkanı’nın onayı yoksa, devlet kurumlarının hukuk dışı iş ve işlemlerinin soruşturulması sağlanacak mıdır? Devlet Denetleme Kurulu devreye sokulacak mıdır?

İçişleri Bakanı, Sezgin Baran Korkmaz süreci ile ilgili olarak Türkiye’ye kurulan kumpasın bozulduğunu belirtirken, Türkiye; ABD ve kumpasın diğer ortakları olan ülkelerle ilgili hangi işlemleri yürütmüştür? Bu ülkelere nota verilmiş midir?