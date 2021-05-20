CHP'li Özel: Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçiyi Soylu derhal açıklamalıdır

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya çağrıda bulunarak, Sedat Peker’den ayda 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklamasını istedi.

Özel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Süleyman Soylu açığa çıkan kirli ilişkilerini kamuoyunu trolleyerek kapatmaya çalışıyor. Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçiyi Soylu derhal açıklamalıdır! Bu kişi halen vekilse dokunulmazlığını hemen kaldıralım! AKP üyesi ise daha fazla merakta kalmayalım." ifadesini kullandı.

Soylu, dün katıldığı TRT Haber yayınında, "Benim haberim olması, benim idam edilmem anlamına gelir. Böyle bir şey akıldan geçirilebilir mi? Kekelemişler ben ne yapayım. Kim keklemiş ise hesabını ondan sorsun, ayda 10 bin dolar hangi siyasetçiye gönderiyorsa ondan sorsun. Yanlışlıkla yazdıkları bir yere düşmüş." demişti.

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