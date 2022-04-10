CHP’li Özel: Liyakatiyle değil sadakatini kanıtlayarak makam sahibi olanlar göreve devam ederse enflasyon aralık ayında da düşmez!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin enflasyon açıklamasına ilişkin olarak, "Liyakatiyle değil sadakatini kanıtlayarak makam sahibi olanlar göreve devam ederse enflasyon aralık ayında da düşmez!" yorumunu yaptı.

Özel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok değil iki ay önce 'Nisandan sonra enflasyon düşecek' diyen Bakan Nebati şimdi Aralık ayını işaret ediyor.Liyakatiyle değil sadakatini kanıtlayarak makam sahibi olanlar göreve devam ederse enflasyon aralık ayında da düşmez! Çözüm Erdoğan'ı ve ekonomi kadrolarını değiştirmek" ifadesini kullandı.