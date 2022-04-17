CHP'li Özel: Erdoğan, "İsteyen herkesin çalışacak işi vardır" diyerek 85 milyonla alay ediyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İsteyen herkesin çalışacak işi vardır" açıklamasına tepki gösterdi.

Özel Twitter hesabından Erdoğan'ın videosunu paylaşarak, "İktidarlarının 'vatandaşla dalga geçme' evresine geçtiler ama çok şükür ilk seçimde gidiyorlar. Tayyip Erdoğan, 'İsteyen herkesin çalışacak işi vardır' diyerek 85 milyonla alay ediyor. Geniş tanımlı işsiz sayısı 8,5 milyonu bulmuşken, bu ifadeleri kullanmak vicdansızlıktır." yorumunu yaptı.