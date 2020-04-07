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CHP'li Özel'den Erdoğan'a: Günü geliyor Cumhuriyet’in kurucu kadrolarına sövüyor; günü geliyor Atatürk’ün yaptıklarından örnek veriyor

Erdoğan, Koronavirüs'le mücadele konuşmasında 'Tekâlif-i Milliye' emirlerini hatrlatmıştı

07 Nisan 2020 17:29

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün (6 Nisan) yaptığı konuşmasında Koronavirüs salgınına karşı ulusal dayanışmaya vurgu yaparken "Tekâlif-i Milliye" emirlerini hatırlatmasına ilişkin, "Günü geliyor Cumhuriyet’in kurucu kadrolarına sövüyor. Günü geliyor Atatürk’ün yaptıklarından örnek veriyor" dedi.

Meclis’te gündeme ilişkin basın toplantısı düzenleyen Özel, Koronavirüs salgınına ve hükûmet tarafından hazırlanan af yasa tasarısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, yeni düzenleme ile Fox TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştiren siyasetçi, gazeteci ve yazarların cezaevine gireceğini söyledi.

"Erdoğan'ı çıldırtacak lâfları etmesini biliriz"

Özel, geçen günlerde sosyal medyada bir tartışma yaşadığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için de “At yalanı sayalım inananı. Süleyman Soylu’nun bütün olayı bu” dedi.

AKP iktidarının kutuplaşmadan beslendiğini belirten Özel “Tek gücünü var kutuplaşma. Oyunun farkındayız. Erdoğan’ı çıldırtacak lafları etmesini biliriz de gün o gün değil” dedi.

"Kendi seçmeni bile 'kötü yönetti' diyor"

Konuşmasının sonunda gazetecilere bir anket gösteren Özgür Özel, “Hükümetin yurt dışından gelenleri karantinaya almasında geç kaldığını düşünüyor musunuz?’ sorusuna yüzde 34 hayır diyor. 3 kişiden 1’i hükümet ‘doğru’ iş yaptı diyor. Halkın yüzde 61.2’si, 3 kişiden 2’si ise ‘yanlış’ iş yaptı diyor. Tek adam kafasıyla yürürseniz böyle olur. Kendi seçmeniniz de bile yüzde 50’ye, yüzde 45’lik oranla kötü yönettiğinizi düşünüyor. MHP’nin Meclis’te verdiği desteğin sahada verilmediğini rakamlar gösteriyor” dedi. 

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