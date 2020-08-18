CHP'li Özel'den Fahrettin Altun'a: Senin milli iradeyle ne ilgin var; atanmışsın ve hadsizsin

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un "Biden'ın 'muhalefetle el ele Erdoğan'ı devireceğiz' sözlerine, konunun muhatabı muhalefet hala net bir cevap veremedi. Çağrımız, milli iradeye saygılı olunmasıdır" açıklamasına tepki gösterdi. Özel, "Senin milli iradeyle ne ilgin var. Atanmışsın ve hadsizsin" dedi.

Altun, ABD'nin Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden'in açıklamalarına tepki göstermedikleri gerekçesiyle muhalefet partilerini eleştirmişti. "Hep bir ağızdan ‘7 ay niye beklediniz' diye soruyorlar. Sizi bekledik" ifadelerini kullanan Altun şunları kaydetmişti:

"Biden'ın "muhalefetle el ele Erdoğan'ı devireceğiz" sözlerine, konunun muhatabı muhalefet hala net bir cevap veremedi. Hep bir ağızdan "7 ay niye beklediniz" diye soruyorlar. Sizi bekledik. O konuşmayı siz de biliyordunuz biz de. Biz konuştuk. Siz neden sustunuz? Muhalefetin Biden'ın ifadelerine onca zaman neden tepkisiz kaldığını da söyleyelim. Madem kendileri buna cevap veremedi, cevabını da biz verelim: Karşı karşıya kaldığımız şey, "Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin" sendromudur. Çağrımız, milli iradeye saygılı olunmasıdır."

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Özel: Bekle geliyoruz

Özel, Altun'a Twitter'dan, "Pergolacı, sansürcü ve Altunmakas" ifadeleriyle yüklendi ve şu ifadeleri kullandı:

"Senin milli iradeyle ne ilgin var. Atanmışsın ve hadsizsin. Millet hem senin hem senin gibi liyakatsizleri atayanın haddini ilk sandıkta bildirecek."

30 Mart'ta yapılan ancak AKP'nin itirazları sonucu 23 Haziran'da tekrarlanan İstanbul seçimlerinin tarihini paylaşan Özel, "Bekle geliyoruz" dedi.