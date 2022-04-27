CHP’den DEVA Partisi'nin seçim kararına ilişkin ilk açıklama: Belirsizliklerin ortadan kalkması açısından kıymetli

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin seçimlere kendi adı ve kendi logosuyla katılacağını duyurdu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, DEVA’nın kararına ilişkin "Seçimlere doğru ilerlerken bazı belirsizliklerin ortadan kalkması açısından kıymetlidir" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin seçimlere kendi adı ve kendi logosuyla katılacağını duyurdu. DEVA Partisi'ni seçim kararına ilişkin CHP'den ilk yorum Grup Başkanvekili Özgür Özel geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP'li Özgür Özel, ittifakta bir sorun olmadığı belirterek şunları ifade etti:

"İttifak partileri ittifak içinde kendi logolarıyla yer alıyor. Şu ana kadar Millet İttifakı 4 partiden oluşuyor. 6'ya genişleme durumu var. 6'ya genişleyecek olursa da DEVA, kendi ismi ve logosuyla katılacağını ifade ediliyor.

'Tek bir liste olur mu?' soruları akıllara gelmişti. DEVA, kendi adını logosunu kullanacağını duyurdu. Bu ittifakla ilgili bir sıkıntıya işaret etmiyor. İttifak partileri ittifak içinde kendi logolarıyla yer alıyor. Şu ana kadar Millet İttifakı 4 partiden oluşuyor. 6'ya genişleme durumu var. 6'ya genişleyecek olursa da DEVA kendi ismi ve logosuyla katılacağını ifade ediliyor."

"Belirsizliklerin ortadan kalkması açısından kıymetli"

"Kendi pozisyonlarını açıklama doğrultusunda kıymetlidir" diyen Özel, "Seçimlere doğru ilerlerken bazı belirsizliklerin ortadan kalkması açısından kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

Özel, şöyle konuştu:

"Millet İttifakı'nın yol haritası orada. Cumhur İttifakı'nın adayı da daha ilan edilmiş değildir. BBP ile fotoğraf çektirmekten çekinen bir MHP var. Bir üçlü fotoğraf yok. Destici, herkese laf yetiştiriyor ama fotoğrafa giremiyor."

TIKLAYIN -Ali Babacan: Seçimlere kendi adımızla, kendi logomuzla gireceğiz