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CHP'li Özel'den Bakan Soylu'ya: Senden suçu teşvik etmek için bulunduğun makamda verdiğin tüm hukuk dışı talimatların hesabını soracağız!

14 Kasım 2021 11:08

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Bize neyin hesabını soracaksın Kılıçdaroğlu? Sen birine hesap soracaksan şehit ailesine küfredenlere yüreğin yetiyorsa hesabını sor." açıklamasına tepki gösterdi. 

Özel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Senden; baskı ve tehditlerle ölüme sürüklediğin Silivri Emniyet Müdürü'nün Yurtdışına kaçmasına aracılık yaptığın tüm suçluların Suç örgütleriyle girdiğin tüm ilişkilerin, suçu teşvik etmek için bulunduğun makamda verdiğin tüm hukuk dışı talimatların hesabını soracağız!" ifadesini kullandı. 

CHPÖzgür ÖzelBakanSoylu
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