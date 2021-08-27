CHP'li Özel'den Bakan Pakdemirli'ye çağrı: Kuru üzüm fiyatı 18 lira olarak açıklanmalı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kuru üzüm fiyatlarına ilişkin “18 TL’nin altında bir fiyat açıklarsanız üzümcüyü yakarsınız. Manisalılar, Manisalı Bakan’dan 18 TL’nin altında bir kelime duymak istemiyorlar. Yarından tezi yok, 18 TL’lik kuru üzüm fiyatı açıklanmalı” sözleri ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye çağrı yaptı.

Özgür Özel, Manisa Yeniköy’de üzüm üreticisiyle bir araya geldi. Üreticilerle birlikte açıklama yapan Özel, şunları söyledi:

“Manisa demek, üzüm demek. Üzümcünün yüzü gülmeden Manisa’nın yüzü gülmez. Amacımız üzümcünün sesini Türkiye’ye bir kez daha duyurmak. Bugün sorun şudur: Çocuk doğmuştur, adını koyan yoktur. Üzüm fiyatı açıklanmadan hasada başlandığında üzümcü üzümünü yok pahasına satmak zorunda kalmakta, tüccarların elinde oyuncak olmaktadır. Hangi fiyattan satacağını bilemediği için, bir regülasyon olmadığı için üzümcü kimsesiz ve sahipsizdir. Üzüm fiyatını açıklamanın acelesi yok diye düşünen bakana şunu söyleyeyim: Üzümcünün telefonu susmuyor. Neden susmuyor? Veresiye aldığı ilacın parasını istiyorlar. Banka verdiği krediyi geriye istiyor. Gübrenin fiyatını istiyorlar. Alacaklı olanlar üzümcünün gözünün içine bakıyor. Üzümcünün de gözü kulağı sizde. Geçtiğimiz yıllarda üzüm fiyatı açıklanırken çok kötü uygulamalar oldu. Bakana, testiyi kırmadan bir uyarıda bulunalım. İktidarınızın üzüm üreticisine bir sözü var, bu iktidarınızın namus sözü; ‘Biz 2 doların altında üzüm almayacağız’ dediler. Bugün hesaplandığında bu para 17-18 TL’nin altında değildir. Ziraat odası başkanlarının talebi de 18 TL’dir. Geçen yıldan bugüne bazı girdilerde yüzde 100-150 artış yaşandı. İğneden ipliğe, çuvalından, üzümleri koyacağınız kasasına kadar hepsi petrole. Dolara dayalı olduğu için fiyatlar ikiye katlandı.

“18 TL'nin altı felaket demektir”

Esasında üzüm fiyatının olması gereken para 20 TL ama 18 TL’nin altı bir felaket demektir. Tarım Bakanı’na şu uyarıda bulunalım: Ormanlar yandı, hep birlikte içimiz yandı. Sel oldu, hepimiz perişan olduk. 18 TL’nin altında bir fiyat açıklarsanız üzümcüyü yakarsınız, üzümleri sel alır gider, bu çiftçi batar. Köylere geçtiğimiz dönemlerde olduğunun çok üstünde haciz gelir, çok ciddi sıkıntılar var, testiyi kırmadan söylüyoruz. Sakın ha sakın. Manisalılar, Manisalı bakandan 18 TL’nin altında bir kelime duymak istemiyorlar. Kuru üzümde iyi bir fiyat açıklandığında bu güvence fiyatı oluyor, referans fiyatı oluyor, yaş üzüm üreticisi de kendisini güvencede hissediyor. Ürününü hak ettiği fiyata satabiliyor. Ama siz piyasayı muğlak bırakırsanız, endişe hakim olursa, milletin elinden yaş üzümünü de yok pahasına alırlar. Yarından tezi yok, 2 doların altında kalmayan 18 TL’lik kuru üzüm fiyatı açıklanmalı. Bu, 9 numara içindir. TMO’nun alım yapması tekrar önemli. Çuvalla değil döküm üzerinden alması ortak talebimiz. 9 numaranın fiyatı 18 TL olmalı. Geçtiğimiz yıllarda üzümden anlamayan bazı eksperler, üzümün kalitesine bakarken 9 numara olacak üzüme 8 numara söylüyorlar, emekler zayi oluyor. Bu konuda eksperlere doğru bir bilgilendirme yapılmalı, aralarında eşgüdüm olmalı ve sürekli denetim yapılmalıdır. Bütün senenin el emeği göz nurunu, iş bilmez birinin 1 numara eksik söylemesi perişan etmektedir.

“Bizi üzüm üreticimizin arkasındayız”

Özel, açıklamasında güzel günlerin geleceğini söyleyerek şöyle dedi:

Biz, üzüm üreticimizin, çiftçimizin arkasındayız. Elbette çok daha güzel günler gelecek. Bugün söylediğimiz 18 numara, perişan olmama, icralık olmama, mahkemelere düşmeme parasıdır. Bu üreticinin hakkı bunun çok çok üzerindedir. Bunun çok üzerindeki fiyatları görmek için, mazotun yarısının devlet tarafından ödendiğini görmek için, temel gübrelerde devlet sübvansiyonunu görmek için, Atatürk’ün dediğini gerçek kılıp köylüyü yine milletin efendisi yapmak için Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarı için hep birlikte çalışacağız, hepinizden de destek bekliyoruz.” (ANKA)