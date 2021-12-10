CHP'li Özel'den Bahçeli'ye: Kendisini devlet sanan, suç çetelerinin hamisi bakandan desteğinizi çekmelisiniz

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin TBMM'deki kavgaya ilişkin yaptığı açıklamasına yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Size bu bilgileri aktaran kimse o bir müfteridir, o bir yalancıdır. Kendisini devlet sanan, suç çetelerinin hamisi bakandan desteğinizi çekmelisiniz.Aksi durum sizin Suçişleri Bakanı’nın çakallıklarını sahiplendiğinizin tescilidir” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de yaşanan kavgaya ilişkin, “İçişleri Bakanlığımızın bütçesi görüşülürken, CHP'li ve HDP'li milletvekillerinin beka mücadelemizden intikam alır gibi, şehitlerimize hakaret edercesine, kahraman güvenlik görevlilerimize saldırırcasına öfke nöbetine kapılmaları, nefret diline kapılanmaları aleni zillettir” açıklaması yapmıştı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt verdi.

"Size bu bilgileri aktaran kimse o bir müfteridir, o bir yalancıdır”

Bahçeli'ye sosyal medya hesabından “Size bu bilgileri aktaran kimse o bir müfteridir, o bir yalancıdır” diye seslenen CHP'li Özel, “Kendisini devlet sanan, suç çetelerinin hamisi bakandan desteğinizi çekmelisiniz. Aksi durum sizin Suçişleri Bakanı’nın çakallıklarını sahiplendiğinizin tescilidir” sözlerini kaydetti.