CHP'li Özel: Cumhuriyet demek ümmet yerine milleti esas almak; seçimlerle yöneticileri değiştirebilmektir

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Manisa’daki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında, “Cumhuriyet demek ümmet yerine milleti esas almaktır. Seçimlerle yöneticileri değiştirebilmektir. Yönetimin soydan soya, kan bağıyla geçmesi yerine demokratik seçimlerle yapılmasıdır" dedi.

İktidarın memuru, kaymakamı ve valilerinin iktidar değiştiğinde bu yaptıklarının hesabını vereceklerini söyleyen Özel, "CHP olarak çok uzun süredir devlet memurluğuyla, parti memurluğuyla karıştıranları da not ettiğimizi herkese ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP Manisa İl Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, Cumhuriyet Meydanı’nda kutlama etkinliği düzenledi. Kutlamaya CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel de katıldı.

CHP Grup Başkanvekili Özel ise şöyle konuştu:

"CHP olarak çok uzun süredir devlet memurluğuyla, parti memurluğuyla karıştıranları not ettiğimizi herkese ifade ediyoruz"

“Bir devletin partileştiği, bir partinin devletleştiği bir süreci Türkiye’ye dayatanlara şunu söylüyoruz. Biz CHP olarak kamu görevi yapan ve kendisini devlet adamı gibi tanımlayan herkesi takdir etmeye, günü gelince de onlarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ama kendini iktidarın memuru, iktidarın kaymakamı ve valisi gibi yapanlar, iktidar değiştiğinde bu yaptıklarının hesabını verecekler.

CHP olarak çok uzun süredir devlet memurluğuyla, parti memurluğuyla karıştıranları da not ettiğimizi herkese ifade ediyoruz. Cumhuriyetin esas özü yönetimi tek adamdan alıp halka vermektir. Cumhuriyet demek ümmet yerine milleti esas almaktır. Seçimlerle yöneticileri değiştirebilmektir. Yönetimin soydan soya, kan bağıyla geçmesi yerine demokratik seçimlerle yapılmasıdır. Artık görüyoruz ki tüm Türkiye’de olduğu gibi Manisa’da da psikolojik iktidar el değiştirmiştir. Siyasi iktidarın el değiştirmesi için yapılacak olan seçime gün sayıyoruz."

"Cumhuriyetin ikinci yüzyılını yeniden demokrasi ile taçlandırmak için biz hazırız, gün sayıyoruz”

Acı çeken, yorulan, yıpranan herkese sesleniyoruz. Cumhuriyetin kazanımlarını geri almak, geçmişte elde edilmiş şimdi yıpratılan kazanımları geri almak, uzun adamdan herkesin hakkını almak için yaklaşan seçimlerde ve devamında güçlendirilmiş parlamenter sistemi kurup Cumhuriyetin ikinci yüzyılını yeniden demokrasi ile taçlandırmak için biz hazırız, gün sayıyoruz.” (ANKA)