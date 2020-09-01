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CHP'li Özel: Beştepe'deki adli yıl açılış törenine katılabilmesi için Kılıçdaroğlu'ndan test istendi

01 Eylül 2020 16:40

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, adli yıl açılış törenine katılabilmesi için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Covid-19 testi istendiğini açıkladı.

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