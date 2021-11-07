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CHP’li Özel: Beklediğimiz rüzgarı arkamıza aldık; anketler gayet iyi

"Herkes ‘Erken seçim ne zaman, ne zaman kurtulacağız' diyor"

07 Kasım 2021 00:45

Partisinin il il gezerek düzenlediği saha çalışmalarına değinen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Beklediğimiz rüzgarı arkamıza almış durumdayız. Anketler gayet iyi, saha iyi" dedi.

Özel seçime hazır olduklarını belirterek, "Herkes ‘Erken seçim ne zaman, ne zaman kurtulacağız' diyor. Biz de onlara diyoruz ki ‘Yaparlarsa hemen, beklerlerse 1,5 yıl sonra.’ Artık mağdurların, mazlumların, yoksulların kaderi değişecek" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin Sarıgöl İlçe Başkanlığı'nı ziyaretinde parti üyeleriyle bir araya gelerek ülke gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Özel, sahada çalışmalarını aralıksız sürdüren CHP'nin vatandaşlardan gördüğü ilgiye dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Nereye gidersek sokakta yürüyemiyoruz"

"Beklediğimiz rüzgarı arkamıza almış durumdayız. Anketler gayet iyi, saha iyi. Ardahan'a gidiyorum iyi. Muğla'ya gidiyorum iyi. Tekirdağ'da iyi, Kars'ta iyi. Iğdır'da, Muş'ta, Şanlıurfa'da, Diyarbakır'da iyi…

Nereye gidersek sokakta yürüyemiyoruz. Antalya ile Tekirdağ'da gördüğümüz ilgiyi Rize'de, Trabzon'da da görüyoruz. Geçen hafta Samsun'da ne ilgi gördüysek bu hafta Batman'da aynısını gördük."

"Herkes ‘Erken seçim ne zaman, ne zaman kurtulacağız' diyor"

"Herkes ‘Erken seçim ne zaman, ne zaman kurtulacağız' diyor. Biz de onlara diyoruz ki ‘Yaparlarsa hemen, beklerlerse 1,5 yıl sonra.’ Artık mağdurların, mazlumların, yoksulların kaderi değişecek. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına, birinci yüzyılına girdiğimiz gibi, Atatürk'ün partisinin iktidarında gireceğiz."

özgürözelchperkenseçim
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