CHP’li Özdemir: Vize Serbestisi Hazine ve Maliye Bakanlığı’na takıldı, 15 aydır yapılmayan toplantının gerekçesi salgın oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir’in 2019’un ikinci yarısında yapılacağı duyurulan Reform Eylem Grubu’nun 15 aydır neden toplanmadığı sorusuna “Covid-19 salgını nedeniyle ileri bir tarihe atıldı” yanıtını verdi.

İlk vakanın 2020’nin Mart ayında tespit edildiğini anımsatan Özdemir, “Bu durum, vize serbestisinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na takıldığını göstermektedir. Ortaya çıkan bu tablo, vizesiz Avrupa yolunda 83 milyon yurttaşımıza verdikleri sözü yerine getirmekten uzak olduklarını göstermektedir. Siyasi iktidar, vize serbestisi yolunda samimi olmalı, taahhütlerini yerine getirmeli ve toplantıyı bir an önce gerçekleştirmelidir” dedi.

Özdemir, vize serbestisi yol haritası sürecinde eksik kalan kriterlerde gelinen aşamaları ve 2019’un ikinci yarısında yapılacağı duyurulan Reform Eylem Grubu’nun 15 aydır toplanmamasını Meclis gündemine taşıdı.

2019’da yapılması gerekiyordu

Dışişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlarının önergelerine verdikleri yanıtları değerlendiren Özdemir, “Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun verdiği yanıtta vize serbestisi yol haritası sürecinde eksik kalan kriterlerin REG toplantılarında ele alındığı paylaşılmaktadır. 2019’un ikinci yarısında VII. REG toplantısına ev sahipliği yapacağı duyurulan Hazine ve Maliye Bakanlığı ise aradan geçen 15 ayda toplantıyı düzenlememiş olmasına COVID-19’u gerekçe göstermektedir” dedi.

Albayrak’ın salgın nedeniyle toplantının ileri bir tarihe alındığı yanıtına karşılık açıklama yapan Özdemir, Türkiye’de ilk COVİD-19 vakasının 2020’nin mart ayında tespit edildiğini anımsattı. Özdemir, “2019’un ikinci yarısında gerçekleştirileceği yazılı olarak kamuoyuna ve AB’li muhataplarımıza iletilmişken, Sayın Bakan 2020 yılının mart ayında ilk vakanın ülkemizde ortaya çıktığı gerçeğini yok sayarak, bir gerekçe öne sürmüştür. AB ile tam üyelik sürecinin resmi olarak devam ettiği ve ilişkilerin tarihte hiç olmadığı kadar kötü durumda olduğu bir süreçte bu gerekçenin öne sürülmesi ve kabul edilmesi asla mümkün değildir. Zira, COVİD-19 salgını sürecinde Hazine ve Maliye Bakanlığı çok sayıda toplantıya ev sahipliği yapmış ve Sayın Bakan farklı illerde yüz yüze gerçekleşen birçok toplantı ve programa katılmıştır. Bu durum, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca dikkate alınmadığı, gereğinin yapılmadığını ve Cumhurbaşkanlığı’nın da konuyu takip etmediğini ortaya koymaktadır” dedi

Verdikleri sözü yerine getirmekten uzaklar

Reform Eylem Toplantısı’nın Hazine ve Maliye Bakanlığı’na takıldığını belirten Özdemir, şöyle konuştu:

“Bunun yanında Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri ile kamuoyuna mesaj verilirken uygulamada eksik kalan kriterlerin tamamlanmasına yönelik somut bir çalışma ortaya konulmamaktadır. Ortaya çıkan bu tablo, Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere ilgili Bakanlıkların altına imza attıkları taahhütleri yerine getirmediğini, ev ödevlerini yapmadıklarını ve vizesiz Avrupa yolunda 83 milyon yurttaşımıza verdikleri sözü dört yıldır yerine getirmekten uzak olduklarını göstermektedir. Siyasi iktidar, AB ile tam üyelik müzakereleri başta olmak üzere vize serbestisi yolunda uygulamada daha samimi olmalı, taahhütlerini yerine getirmeli ve REG’i bir an önce toplamalıdır. AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi olduğum dönemde Avrupa Parlamentosu’na resmi ziyaretlerimizde muhataplarımıza özellikle REG toplantıları ve kararları ile somut adımlar atılacağını ve muhalefet olarak bizim de bu konuda atılacak her adımı desteklediğimizi, AB’nin de bu konuda ülkemize karşı somut, adil ve hakkaniyetli davranması gerektiğini sıklıkla vurgulamıştık.”