CHP'li Oğuz Kaan Salıcı: Temennimiz Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Cumhurbaşkanlığı adaylık konusunda "Sayın Genel Başkanımız Millet İttifakı’nın da yapılan görüşmelerin sonucunda adaylaşırsa ki bizim temennimiz odur; CHP’liler büyük bir inançla Sayın Genel Başkanımızı seçtirtmek için çalışacaktır” dedi.

Milliyet’ten Mehtap Gökdemir'e konuşan Salıcı, hedeflerinin milletvekili çıkaramadıkları illerden milletvekili çıkarmak, milletvekili çıkardıkları illerden de milletvekili sayısını artırmak olduğunu belirterek, “Çünkü günün sonunda biz başkanlık yarışına gireceğiz, bir Cumhurbaşkanı adayımız olacak ve o Cumhurbaşkanı adayımızın da seçilmesi için her türlü çalışmayı yapacağız. Şu anda yapmış olduğumuz çalışmalar da ona yönelik. Ama aynı zamanda anlamlı sayıda CHP’li milletvekilinin parlamentoya girmesini de sağlamamız lazım ki bizim seçtirdiğimiz Cumhurbaşkanı ülkeyi yönetirken parlamentoda bir uyum ortaya çıkabilsin. Parlamentoda, Millet İttifakı’nın milletvekilleri sayısıyla işler daha rahat yürüyebilir bir hale gelsin."

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmalarına ilişkin de Salıcı, “Sayın Genel Başkanımız bu konuda bir açıklama yaptı. Biz o açıklamanın arkasındayız. Sayın Genel Başkanımız Millet İttifakı’nın da yapılan görüşmelerin sonucunda adaylaşırsa ki bizim temennimiz odur; CHP’liler büyük bir inançla Sayın Genel Başkanımızı seçtirtmek için çalışacaktır” ifadelerini kullandı.

‘İki parti de eriyor’

“Millet İttifakı ortakları arasında gerilim” iddialarına ilişkin de Salıcı, şunları kaydetti: “İktidar gönlünden geçeni söylüyor. Çünkü bakışları şu; ‘Cumhur İttifakı’nda biz çuvalladık’. AK Partililer böyle bakıyor meseleye. Hem MHP eriyor, hem AK Parti eriyor. Bu ittifakın tekrardan Türkiye’de tek başına bir Cumhurbaşkanı seçtirtmesi imkanı görülmüyor. Diyorlar ki; ‘Madem biz kendi ittifakımızı büyütemiyoruz. O zaman Millet İttifakı’nı parçalayalım. Ama Millet İttifakı da güçlü bir şekilde yerinde duruyor.”