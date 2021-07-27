CHP'li Nazlıaka: TBMM'nin yarısını kadınların oluşturması yönünde kanun teklifi vereceğiz

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP’nin, TBMM’nin yarısını kadınların oluşturması yönünde kanun teklifi vereceğini açıkladı. Nazlıaka, “Kim gerçekten samimi olarak eşitliğin arkasında duruyor, kim ‘mış’ gibi yapıyor, bunun en temel göstergesini bu süreç oluşturacak” dedi.

CHP Kadın Kolları’nın kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında başlattığı "YaşamHak" projesi kapsamında Yalova’ya gelen Aylin Nazlıaka, partisinin il binasında kadınlarla bir araya geldi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nazlıaka, göç sorunuyla ilgili, "Ülkemizin adeta bir göçmen deposu haline getirilmesi nedeniyle yanlış üretilmiş siyaseti gündeme getirmek ve gene ülkemize sığınan kişilerden kaynaklı yaşanabilecek sorunları dile getirmek ırkçılık değil gerçekçiliktir" dedi.

Nazlıaka, şunları söyledi:

“Bir ırkın diğer ırktan üstün olduğunu ifade etmek açıkça ırkçılıktır. Bir ülkenin isyanlarını genellemeler yaparak aşağılamak, azımsamak, küçümsemek, onların onurlarını zedeleyecek şeyler söylemek de açıkça ırkçılıktır. Bizler ırkçılığa sonuna kadar karşıyız. Ancak ülkemizin adeta bir göçmen deposu haline getirilmesi nedeniyle yanlış üretilmiş siyaseti gündeme getirmek ve gene ülkemize sığınan kişilerden kaynaklı yaşanabilecek sorunları dile getirmek ırkçılık değil gerçekçiliktir. Şu anda ülkemiz nüfusunun yüzde 7’sini göçmenler oluşturur hale geldi. Her geçen gün bu sayının artmakta olduğunu görüyor ve gözlemliyoruz. Bizler ülkemize sığınanları da bir yandan anlıyor ama diğer taraftan onların çocukları buraya nasıl adapte olacak, nasıl eğitim alacak, nasıl iş fırsatı yakalayabilecek; işsizlik bu noktadayken ülkemize sığınanlar nasıl iş ve meslek sahibi olabilecek, bunları da elbette tartışmaya açmak zorundayız.”

Çağrı merkezi ile kadınlara ücretsiz destek

AKP döneminde kadına yönelik şiddetin arttığına dikkat çeken Nazlıaka, ülkeyi yöneten kişinin “Ben kadın-erkek eşitliğine inanmıyorum” demesi halinde o günden itibaren üretilen tüm politikaların eşitsizlik üzerine inşa edeceğine vurgu yaptı. CHP Genel Merkezi'nde bir çağrı merkezi kurduklarını anımsatan Nazlıaka, 444 82 85 numaralı hattı arayan şiddet mağduru kadınlara ücretsiz olarak hukuki, psikolojik danışmanlık ve diğer konularda da her türlü desteği verdiklerini kaydetti. Nazlıaka, şöyle devam etti:

“Dayanışmayı yükselterek onların yanında oluyoruz. Özellikle duruşmalarda, savcılıklarda, karakollarda, hastanelerde yanlarında olmaya özen gösteriyoruz. Şunu çok net gözlemliyoruz. Bizim takip ettiğimiz davalar, daha adil kararlarla sonuçlanıyor. Genel bir takip olmazsa sırf kravat taktı diye, sırf efendi durdu diye iyi hal indirimi uygulanabiliyor. Yine kadın yemeği geç getirdi diye, sırf yemeğe çok tuz koydu diye, beyaz pantolon giydi diye, çok ruj sürdü diye tacizcilere, tecavüzcülere tahrik indirimleri verilebiliyor. Bu yüzden bu davaların hep peşinde oluyoruz.”

"İlk imza Kılıçdaroğlu'ndan"

Bir kanun teklifi hazırlığı içinde olduklarını açıklayan Nazlıaka, "Bu kanun teklifine göre; Genel Kurul’dan geçtiği koşulda Meclis'in yarısını da kadınlar oluşturacak. Madem toplumun yarısını kadınlar oluşturuyor, yarısını da kadınlar dünyaya getiriyor. O halde meclisin yarısını da kadınlar oluşturmalı" dedi. Nazlıaka, bu kanun teklifinin ilk imzacısının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu vurguladı. Nazlıaka, "Tüm milletvekillerimiz imzaladı. Şimdi Genel Kurul’a indikten sonra göreceğiz, kim gerçekten samimi olarak eşitliğin arkasında duruyor, kim ‘mış’ gibi yapıyor, bunun en temel göstergesini bu süreç oluşturacak" diye konuştu.