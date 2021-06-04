CHP'li Murat Bakan: Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı derhal onaylaması gerekiyor

Avrupa Birliği üye ülkeleri, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında sınırlara karbon vergisi getirmeyi öngörüyor. CHP Milletvekili Murat Bakan, iklim krizine dikkat çekerek, Türkiye’nin yeni karbonsuz ekonomi düzeninde yerini alması gerektiğini belirtti. Bakan, "Türkiye'nin imzaladığı Paris İklim Anlaşması'nı derhal Parlamento'da onaylaması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

CHP’li 33 milletvekili TBMM Başkanlığı’na, “Türkiye’nin oluşacak yeni karbonsuz ekonomik düzende yerini alabilmesi, bu riski fırsata çevirebilmesi” amacıyla Meclis Araştırması önergesi verdi. ANKA Haber Ajansı’na konuşan TBMM Çevre Komisyonu CHP Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, Sınırda Karbon Düzenlemesi'nin, düşük maliyetle üretilen yüksek emisyonlu ürünler ile düşük emisyonlu ancak yüksek maliyetle üretilebilen alternatif ürünlerin rekabet gücünü aynı seviyeye getirmeyi amaçladığını söylerken, fikrin ilk kez 2003 yılında Londra’da faaliyet yürüten Yeni Ekonomi Vakfı tarafından gündeme taşındığını aktardı.

Avrupa Birliği üyesi birçok ülkede fikrin olumlu karşılandığını fakat sınırda karbon düzenlemesinin hayata geçirilmediğini hatırlatan Bakan, derinleşen iklim krizinin etkisiyle 2019 yılında düzenlemenin, Avrupa Komisyonu’nun Avrupa Yeşil Mutabakatı’nda tekrar gündeme geldiğini belirtti. Bakan, ithalatta karbon vergisi uygulamasının gelecek ay Avrupa Birliği tarafından açıklanmasının beklendiğini de ekledi.

"Türkiye için hem riskleri hem fırsatları barındırıyor"

Sınırda karbon vergisi düzenlemesi konusunda Türkiye’nin de adım atması gerektiğini söyleyen CHP’li Bakan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İklim krizinin derinleşen etkisi dünya ülkelerini çeşitli önlemler almaya itiyor. Bunlardan bir tanesi, AB ülkelerinde önümüzdeki dönem için belirlenen Avrupa Yeşil Mutabakatı. Avrupa Yeşil Mutabakatı; sera gazı emisyonlarının düşürülmesi ve bununla ilgili katı tutum alınmaması durumunda sınırda karbon vergisi uygulamasını getiriyor. Bu Türkiye için hem riskleri barındırıyor hem de fırsatlar getiriyor."

Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylaması çağrısı yapan Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye’nin, önümüzdeki dönemde oluşacak yeni karbonsuz ekonomik düzende yerini alabilmesi, bu riski fırsata çevirebilmesi açısından öncelikle imzaladığı ama parlamentosunda onaylamadığı Paris İklim Anlaşmasını derhal onaylaması gerekiyor. Yanı sıra, AB 2030 yılına kadar yüzde 55, 2050 yılına kadar da karbon nötr kıta olmayı hedefliyor. Türkiye’nin de bu noktada mutlak azaltım hedefiyle bir niyet beyanında bulunması gerektiğini düşünüyoruz.”