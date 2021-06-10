CHP'li Murat Bakan: OYAK, Demirören'in zarar eden kurumlarını satın alıyor

Gazeteci Semra Topçu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Yıldırım Demirören'e ilişkin ortaya attığı OYAK iddiaları sonrasında, Peker’den önce konuyu CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın 2016 yılında gündeme getirdiğine Youtube kanalında dikkat çekti. Bakan, "OYAK, Demirören'in zarar eden kurumlarını satın alıyor" dedi.

Sedat Peker’den önce konuyu CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan 2016 yılında gündeme getirmişti. Bakan, Demirören'in Total’i ve kendisine ait küçük akaryakıt şirketi M Oil’i OYAK’a 450 milyon dolara yani ederinin çok üzerinde sattığı tartışmasını soru önergesi olarak Milli Savunma Bakanı'na sormuş ayrıca araştırma önergesi de vermiş. Bu yıl mayıs ayında da yine Peker’den önce bir soru önergesi daha vermişti. Bakan, OYAK’ın KÜMAŞ, SUNSET Gıda ve TAMEK'i satın aldığına dikkat çekerken “Batık şirketler mi alınıyor” sorusunu sormuştu.

Milletvekili Murat Bakan, 'Oyakzedeler' adına da konuyu takip ettiğini vurguladı ve “Oyakzedeler'in, 'kirli eller bizden uzak dursun” açıklamasına dikkat çekti. “OYAK iktidarın kendisine arpalık yaptığı kurumlardan farklı bir kurum. Devletin her kurumu önemli, her kuruşun hesabını sorarız ama OYAK’ta dünyanın en zor mesleğini yapan, bir emirle ölüme giden insanların emeği söz konusu’’ diyen Murat Bakan OYAK’ın yakın bir zamanda Kümaş, Sunset Gıda ve Tamek’i satın aldığını hatırlattı ve şu ifadeleri kullandı:

“Yönetimde temsiliyet noktasında sıkıntı var. Yönetim kadrosunda ast subay, uzman jandarma, sivil memur temsili yok. Türkiye ciddi ekonomik krizdeyken 450 milyon dolara OYAK gidip Total’i alıyor. Oysa örneğin Ereğli Demir Çelik, iklim krizi yüzünden Paris Sözleşmesine göre karbon vergisi gelecek ve yatırım yapmak zorunda. Bunu yapmak yerine bir talimatla şirketler satın alınıyor diye düşünüyorum. OYAK, Demirören’in zarar eden kurumlarını satın alıyor.’’

OYAK’ın kâr payının yıllara göre düştüğünü belirten Bakan, 2018 yılında yüzde 42, 2019 yılında yüzde 20,5 kâr payı dağıtan kurumun 2020 yılında kar etmediğine dikkat çekti. Murat Bakan, bu durumun 27 Haziran’da yapılacak OYAK genel kurulda tartışılacağını ve Demirören’den alınan kuruluşların gerçek değerinin açıklamasının talep edileceğini belirtti ve “Üyeler genel kurulda kâr payındaki düşüşü sorgulayacak’’ dedi.