CHP'li Murat Bakan: Müzisyenler pandemide yalnız bırakıldı; magazin gibi değil, gerçekler ağır

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, perküsyon sanatçısı 29 yaşındaki Mehmet Mert El'in uzun işsizliğin ardından intihar etmesi üzerine müzisyenlerin pandemi sürecinde yalnız bırakıldığını belirterek, "Bu herkesin kaldırabileceği bir yük değil. Magazin programlarında gördüğünüz hayatlar gibi değil; gerçekler ağır” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Bakan, yazılı açıklama yaparak, “Dostlarının Mehmet Mert El ile ilgili yazdıklarını okudum, üzüntüm bir kat daha arttı. Yetenekli bir müzisyeni, iyi bir insanı kaybetmişiz. Çok üzgünüm” dedi.

Tüm mekanlar kapalı olduğu için geçimini sahne performanslarıyla sağlayan sanatçılar açısından çok zor bir dönem olduğunu vurgulayan Bakan'ın açıklaması şöyle:

"Bunu sadece şarkı söyleyen sanatçı olarak düşünmeyin. Sektörün tüm bileşenlerini düşündüğümüzde, menajerlerden teknik ekibe, müzisyenlerden rodilere, aşçılardan temizlik elemanlarına, garsonlardan güvenlik elemanlarına, komilerden sesçilere yaklaşık 1 milyon kişinin bu süreçten olumsuz etkilendiği biliniyor. Sektör emekçileri gerçekten çok zor durumda, yaşam mücadelesi veriyorlar. Çoğu müzisyen ve sanatçının zaten sabit gelirleri yok, üstelik sigorta sorunları da var. Konser verdikçe, sahneye çıktıkça para kazanan insanlardan bahsediyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde kültür- sanat alanı devlet destekleriyle ayakta tutuldu. Bizde ise müzisyenler, enstrümanlarını satarak evine ekmek götürmek, kirasını faturalarını ödemek zorunda bırakıldı. Sektör emekçileri yapayalnız bırakıldı. Bir müzisyenin ‘enstrümanını satışa çıkarmak zorunda kalması’ maddi ve manevi ne kadar büyük bir yıkım yaşandığının göstergesidir. İntiharlar bu yüzden oluyor, bu herkesin kaldırabileceği bir yük değil. Magazin programlarında gördüğünüz hayatlar gibi değil; gerçekler ağır.”

“Seyahat acentesi ve oteller sahibi bir iş insanı Kültür ve Turizm Bakanı olunca, her şey turizm odaklı işletildi” diyen CHP’li Murat Bakan, müzisyen ve sektör emekçileri için üç aylığına ayrılan aylık bin TL destekle Türkiye’de kimsenin geçinemeyeceğinin altını çizdi. (ANKA)