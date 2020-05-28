CHP'li Mahmut Tanal'ı "İllaki gidip kafasına mı sıkalım" sözleriyle tehdit eden kişiye takipsizlik

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen karara tepki gösterdi.

Mahmut Tanal, Şükrü K.’nin, sosyal medya platformu Facebook’ta, “Yok bu hainleri hâlâ daha yargılamayanlar neden, illaki gidip kafasına mı sıkalım” diye yazması üzerine, hakarete uğradığı ve ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

Başsavcılığın gerekçeli kararında Yargıtay 18. Ceza Dairesi’nin kararına atıfta bulunularak Tanal’a yönelik “hain” sözünün ifade özgürlüğü kapsamında olduğu belirtildi.

Başsavcılık, “İllaki gidip kafasına mı sıkalım” tehdidi için ise şüpheli Şükrü K.’nin söz konusu paylaşımı Tanal’a ait hesaba yazmak suretiyle yapmadığını belirterek, “Şüphelinin paylaşımını müşteki ile doğrudan bir bağı bulunmayan bir grupta yaptığı, bu sebeple şüphelinin irsal kastı olmadığına kanaat getirildiği, sözlerin mağdura yöneltilmemesi sebebi ile tehdit suçunun kanuni unsurlarının oluşmadığı, sözlerin kötü niyet ve nefret açıklaması niteliğinde kaldığı anlaşılmıştır” değerlendirmesini yaptı.

"AKP'li bir vekile yapsaydı ne olurdu?"

Şükrü K.’nin söz konusu paylaşımı yaptığını kabul ettiğine dikkat çeken Tanal, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararına itiraz edeceğini bildirdi.

Tanal, “Bu tür tehditlerin başkasına yapılmasını istemeyiz, doğru da bulmayız. Ancak bu tehditler AKP’li bir milletvekiline, teşkilat mensubuna, cumhuriyet savcısına, hakime, düz bir memura yapılsaydı, acaba ne düşünürlerdi? O paylaşımı yapan kişi hakkında nasıl bir işlem yapılırdı? Yargının bağımsız ve tarafsız olmasını istiyoruz” dedi. (ANKA)