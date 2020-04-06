CHP’li Mahir Polat: PTT, çalışanlarını tehdit ediyor

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, PTT’nin çalışanlarını tehdit ederek, Koronavirüs (Covid-19) tedbirlerinin yetersiz olduğu yönünde sosyal medyada paylaşım yapılmaması konusunda baskı yaptığını belirtti. Mahir Polat, Paylaşım yapan personelin ise sürüldüğünü ifade etti

BirGün'de yer alan habere göre Koronavirüs salgınının sağlıkçılardan sonra en çok risk oluşturduğu meslek gruplarından birinin kargo şirketleri ve çalışanları olduğunu belirten Polat, “Gişede hizmet veren personel sürekli yurttaşlarımızla karşı karşıya geliyor. Günde on binlerce adrese kargo gidiyor. Bu iki taraf içinde bir risk oluşturmaktadır. Çalışan emekçilere sadece maske ve eldiven vererek bu sorun engellenemez. Maske değil, yüz siperlik maskesi verilmelidir. Merkezler başta olmak üzere dağıtım ve şubeler düzenli olarak dezenfekte edilmelidir. Ayrıca her gün personele tarama testi yapılarak olası virüs salgınına karşı erken teşhis ve önlem alınmalıdır. PTT, sağlık sektörü gibi pilot kurum ilan edilerek bütün ulaştırma ve aracı kurumlar denetim altına alınmalıdır. Bakanlık online alışverişte temel malzemelere yönlendirme yapmalıdır” dedi.

Salgına karşı yeterli önlemin alınmadığını paylaşan personellerin PTT tarafından tehdit edildiğini belirten Polat, “Personele sosyal medya paylaşımları konusunda uyarı gidiyor. Özellikle şirketin logosunun kullanılmaması gerektiği vurgulanırken sosyal medya hesaplarının takip edileceği söyleniyor. Bu bir fişlemedir. Sizin göreviniz salgına karşı önlem almaktır. Emekçilerin ekmeği ile tehdit edilmesi ve sürgün edilmesi kabul edilemez. Edindiğimiz bilgilere göre İzmir, İstanbul ve Mersin’de sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek çalışanlar ilçelerinden sürgün edilmiştir. Konuyu Meclis gündemine taşıyarak bu işin takipçisi olacağım” dedi.