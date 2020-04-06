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Koronavirüs

CHP’li Mahir Polat: PTT, çalışanlarını tehdit ediyor

Polat, "İzmir, İstanbul ve Mersin’de sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek çalışanlar ilçelerinden sürgün edildi" dedi

06 Nisan 2020 10:34

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, PTT’nin çalışanlarını tehdit ederek, Koronavirüs (Covid-19) tedbirlerinin yetersiz olduğu yönünde sosyal medyada paylaşım yapılmaması konusunda baskı yaptığını belirtti. Mahir Polat, Paylaşım yapan personelin ise sürüldüğünü ifade etti

Salgına karşı yeterli önlemin alınmadığını paylaşan personellerin PTT tarafından tehdit edildiğini belirten Polat, “Personele sosyal medya paylaşımları konusunda uyarı gidiyor. Özellikle şirketin logosunun kullanılmaması gerektiği vurgulanırken sosyal medya hesaplarının takip edileceği söyleniyor. Bu bir fişlemedir. Sizin göreviniz salgına karşı önlem almaktır. Emekçilerin ekmeği ile tehdit edilmesi ve sürgün edilmesi kabul edilemez. Edindiğimiz bilgilere göre İzmir, İstanbul ve Mersin’de sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek çalışanlar ilçelerinden sürgün edilmiştir. Konuyu Meclis gündemine taşıyarak bu işin takipçisi olacağım” dedi.

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