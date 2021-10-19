CHP'li Levent Gök'ten Milli Eğitim Bakanı'na "barınma sorunları neden giderilmedi" sorusu

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e “Yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretim yılının başlamasının üzerinden 1 ayı aşkın süre geçmiş olmasına rağmen öğrencilerimizin barınma sorunlarının giderilememiş olmasının sebeplerini açıklar mısınız?” diye sordu.

CHP milletvekili Levent Gök, Milli Eğitim Bakanı Özer’e üniversitelilerin barınma sorunu ile ilgili soru önergesi yöneltti. Gök, “Ekonomik krizin etkileriyle kira fiyatlarında meydana gelen fahiş artışlar sebebiyle öğrencilerimizin konut kiralama imkanları oldukça daralmış, eğitim imkânı ellerinden alınan çocuklarımız okullarını dondurmaya başlamışlardır.” dedi.

Gençlerin eğitime devam edememesini “sosyal devlet anlayışının çökmesinin açık kanıtı” olarak değerlendiren Levent Gök, “Gençlerimizin boşluğa düşmesi ülkemizin geleceğini karartmaktadır. Barınma sorunları ve diğer ekonomik imkansızlıklar sebebiyle okullarına devam edemeyen çocuklarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için acilen somut adımlar atılması gerekmektedir.” diye ekledi.

Gök, Bakan Özer’e şu soruları yöneltti:

“2010 – 2021 döneminde okulunu donduran yükseköğretim öğrencilerimizin sayısını eğitim gördükleri okullara göre, yıllık temelde açıklar mısınız? 2010 – 2021 döneminde bir yükseköğretim kurumunda eğitim almaya hak kazandığı halde okula kayıt yaptırmayan öğrencilerimizin sayısını yıllık temelde açıklar mısınız? 2021 yılında okulunu donduran veya kayıt yaptırmayarak istihdama katılan öğrencilerin sayısını ve sözü geçen çocuklarımızın istihdama katıldığı iş kollarını açıklar mısınız? Yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretim yılının başlamasının üzerinden 1 ayı aşkın süre geçmiş olmasına rağmen öğrencilerimizin barınma sorunlarının giderilememiş olmasının sebeplerini açıklar mısınız? Yükseköğretim öğrencilerinin barınma sorunları hangi tarihte giderilecektir?” (ANKA)