CHP'li Levent Gök, Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a sordu: Okullardaki temizlik malzemesi eksiklerinin tamamlanması için hangi çalışmalar yürütülüyor?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullara bilgilendirici afiş ve broşürler dağıtırken, çok sayıda okulun yeterli temizlik malzemesinin bulunmadığı, temizlik işlemlerinin etkin olarak yapılmadığı ortaya iddiaları ortaya atıldı.
CHP’li Gök, iddialarla ilgili Milli Eğitim Bakanı Selçuk’un cevaplandırması talebiyle Meclis’e 6 maddelik soru önergesi sundu. Gök, Okullardaki temizlik malzemesi eksiklerinin tamamlanması için hangi çalışmaların yürütüldüğünü, harcamaların tutarını ve hizmetli-memur sayısının ne kadar olduğunu sordu.
Gök’ün Bakan Selçuk'un cevaplandırılmasını istediği sorular şu şekilde:
- 2002 – 2020 döneminde okullarda görev yapan hizmetli ve memur sayılarını yıllık temelde açıklar mısınız?
- 2002 – 2020 döneminde eğitimde bulunan öğrencilerin sayılarını yıllık temelde açıklar mısınız?
- 2002 – 2020 döneminde okullara kişisel hijyen için alınan temizlik malzemelerinin miktarlarını ve tutarlarını yıllık temelde açıklar mısınız?
- 2002 – 2020 döneminde okullara bina ve mekan hijyeni için alınan temizlik malzemelerinin miktarlarını ve tutarlarını yıllık temelde açıklar mısınız?
- 2020 ve 2021 yıllarında okullarda hizmetli ve memur statüsünde çalıştırılmak üzere kaç kişi istihdam edilecektir?
- Okullardaki temizlik malzemesi eksiklerinin ivedilikle tamamlanması için hangi çalışmalar yürütülmektedir?