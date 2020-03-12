CHP'li Levent Gök, Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a sordu: Okullardaki temizlik malzemesi eksiklerinin tamamlanması için hangi çalışmalar yürütülüyor?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullara bilgilendirici afiş ve broşürler dağıtırken, çok sayıda okulun yeterli temizlik malzemesinin bulunmadığı, temizlik işlemlerinin etkin olarak yapılmadığı ortaya iddiaları ortaya atıldı.

CHP’li Gök, iddialarla ilgili Milli Eğitim Bakanı Selçuk’un cevaplandırması talebiyle Meclis’e 6 maddelik soru önergesi sundu. Gök, Okullardaki temizlik malzemesi eksiklerinin tamamlanması için hangi çalışmaların yürütüldüğünü, harcamaların tutarını ve hizmetli-memur sayısının ne kadar olduğunu sordu.

Gök’ün Bakan Selçuk'un cevaplandırılmasını istediği sorular şu şekilde: