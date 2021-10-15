CHP’li Kuşoğlu’ndan MB ziyareti yorumu: İktidar da, Merkez Bankası da gereken mesajları almıştır diye ümit ediyoruz

Eray GÖRGÜLÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nu ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, görüşmenin ardından kurda yaşanan düşme eğilimine dikkat çekerek, “İktidarın da, Merkez Bankası’nın da, kamuoyunun da gereken mesajları aldığını ümit ediyoruz” dedi. Kuşoğlu, “Girişimizle çıkışımız arasında kurla ilgili düşüklük söz konusu ise herhalde devlet mekanizmasının çalışıyor olduğunu göstermemizin etkisi olmuştur” diye konuştu.

Resmi rakamların çok üstünde enflasyon var

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nu ziyaret eden heyette yer alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, görüşmenin ardından T24’ün sorularını yanıtladı. Görüşmede kur dalgalanması, 128 milyar dolar meselesi gibi konuların gündeme geldiğini ifade eden Kuşoğlu, şunları söyledi: “Ülkede herkesin çok fazla hissettiği hayat pahalılığı ve sıkıntı var. Enflasyon verileri ortada. Resmi rakamların çok üstünde bir enflasyon var. Bu nedenle, fiyat istikrarı ile ilgili Cumhuriyet kurumunu ziyaret ettik. Bu kurum bağımsız olması gereken bir kurum. Merkez Bankası başkanlarının unvanı guvernördür. Guvernör, yönetmekten gelir. Yürütme yetkisi kendilerinde değildir ama küçük ayrı bir yönetim organıdır aynı zamanda.

Ziyaret sebebimizi açıkladık, bilgilendirme yaptılar

Sorumlulukları çok önemlidir, bağımsız çalışması gerekir. Kamuoyuna yansıdığı şekliyle sorun sıkıntı mı var, bunu konuşmak üzere gitti. Bize göre var tabii. Bu devlet, bu ülke bizim. İster muhalefette, ister iktidarda olalım, ister vatandaş olalım, ister gelecek dönemde iktidar olalım, olmayalım. Bu konularla ilgili sorumluluğumuz tabii ki vardır. Sorumluluğumuzu yerine getirmek üzere bir ziyarette bulunduk. Ziyaret sebebimizi açıkladık. Onlar da bize bilgilendirme yaptılar.

Dedikleri doğruysa, piyasadaki yangının sebebi ne?

Görüşme gayet bir makul bir havada geçti. Enflasyonla mücadele, hükümetle ilişkileri, Merkez Bankası rezervleri ve Merkez Bankası’nın geçmişte uyguladığı politikalar konusunda onların kendi görüşleri var. Mesela 128 milyar dolar gibi konularda. Onlarda ısrarcılar. Ama ortada da bir realite var. Eğer onların dediği doğruysa, doğru kabul edecek olursak o zaman piyasadaki bu yangının olmaması gerekir. Evet bu yangının uluslararası konjonktürden kaynaklanan sebepleri var. Ama Merkez Bankası’nın bağımsız olmamasından yürütme erkinin müdahalesinden, iktidarın müdahalesinden kaynaklanan çok önemli sebepleri var. Burada bir yanlışlık var biz de onları özellikle vurguladık.

Mesajları aldıklarını ümit ediyoruz

İktidarın da, Merkez Bankası’nın da, kamuoyunun da gereken mesajları aldığını ümit ediyoruz. Girişimizle çıkışımız arasında kurla ilgili düşüklük söz konusu ise herhalde bu ziyaretimizin makul geçmesinin, devlet mekanizmasının çalışıyor olduğunu göstermemizin etkisi olmuştur. Makul ve olumlu anlamda bir muhalefet yapmaya çalışıyoruz. Bunu da zannediyorum gösterdik.”

TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nda

TIKLAYIN | Başkan Kavcıoğlu ile görüşen Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Merkez Bankası’nın kurumsal kimliğine saygı göster