CHP’li Kuşoğlu’ndan Bakan Pakdemirli’ye: Tarım Kredi Kooperatifleri kaç AKP belediyesine satış yaptı?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin, Tarım Kredi Kooperatifleri’nin AKP’li belediyelere satış yapıp yapmadığını açıklamasını istedi. Kuşoğlu, “Kamu kurumlarına yapılan satışların toplam bedeli nedir? Bu kamu kurumlarının kaç adedi Adalet ve Kalkınma Partisi belediyesidir? Bu belediyelere son beş yıl içinde yapılan satışların toplam bedeli nedir?” diye sordu.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin kamu kurumlarına satış yapıp yapmadığını, AKP’li belediyelerin de bu kurumlar arasında yer alıp almadığını TBMM gündemine taşıdı.

Kamu ihale kanununu hatırlattı

Kuşoğlu, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle TBMM’ye sunduğu soru önergesinde, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/a maddesini hatırlattı. Söz konusu düzenlemede, “‘Kanun kapsamına giren kuruluşlarca, kuruluş amacı veya mevzuatı gereği işlemek, değerlendirmek, iyileştirmek veya satmak üzere doğrudan üreticilerden veya ortaklarından yapılan tarım veya hayvancılıkla ilgili ürün alımları ile 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince orman köyleri kalkındırma kooperatiflerinden ve köylülerden yapılacak hizmet alımları…’ ‘Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi değildir” denildiğini aktaran Kuşoğlu, Pakdemirli’ye şu soruları yöneltti:

"Söz konusu kamu kurumlarına yapılan satışların toplam bedeli nedir?"

“Mezkur kanun hükmüne dayanakla kamu kurumlarının Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden mal alması mümkün müdür? Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kanun’un 3/a maddesi uyarınca son 5 yıl içerisinde satış yaptığı kamu kurumu sayısı kaçtır? Söz konusu kamu kurumlarına yapılan satışların toplam bedeli nedir? Bu kamu kurumlarının kaç adedi Adalet ve Kalkınma Partisi belediyesidir? Bu belediyelere son beş yıl içinde yapılan satışların toplam bedeli nedir?”