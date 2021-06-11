CHP'li Kuşoğlu: Müsilaj, bilime inanmayan bir iktidarın yaptıklarının sonuçlarıdır; Kanal İstanbul da ona benzeyecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, müsilaj konusunda AKP iktidarını eleştirerek, "Müsilaj bilime inanmayan bir iktidarın yaptıklarının sonuçlarıdır. Kanal İstanbul da ona benzeyecek. Müsilaj konusunda da Kanal İstanbul konusunda da iktidarı tekrar uyarıyoruz. Tekrar bunu düşünsünler. Ülke için hayırlı bir iş yapsınlar artık" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Kuşoğlu, Bodrum'daki Global Turizm Forumu'nun ardından ANKA Haber Ajansı'na gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Gelişmiş ülkelerin aşı konusunda da dayatmada bulunmaması gerekir"

Kuşoğlu, turizm sektörünün tekrar canlandırılması için aşılamanın önemine vurgu yaparak, aşılama konusunda Türkiye'nin şimdiye kadar başarılı olmadığını söyledi. Kuşoğlu, gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere aşı konusunda dayatmada bulunmaması gerektiğinin de altını çizerek şunları söyledi:

"Aşılama konusunda şimdiye kadar çok başarılı olamadık. Şimdiye kadar Türkiye'nin yüzde 70, 80'inin çift aşısının bitirileceği öngörülüyordu. Daha biz yüzde 15’lerdeyiz. Bu konu ile ilgili sıkıntılarımız olacak, devam edecek. Çünkü ikinciler başlayacak yakında, henüz daha herkes aşılanmadan. Dolayısıyla sorunlarınız olacak. Bu konuların bir dayatma olmaması lazım Türkiye için Türk turizmi için, Türk sanayisi için. Gelişmekte olan ülkelerin çevre ile ilgili, yani 'Yeşil mutabakat denilen belli konulara uymazsanız sizden ithalat yapmayacağız' demesini anlıyorum. Ama turizmi aynı paralelde kullanmalarını bir istismar olarak görüyorum. Bunun olmaması lazım. Kendi ülkelerinden daha fazla kural beklemeleri lazım."

CHP'li Kuşoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temelinin haziran sonunda atılacağını duyurduğu Kanal İstanbul’un Türkiye dengelerini altüst edecek, uzun yıllar acısını çekeceği bir proje olduğu uyarısını yaptı.

"İktidar maalesef bilime inanmıyor"

Kuşoğlu, müsilaj sorununun da en büyük sebebinin, yatırımların yüzde 65-70'inin yapıldığı İstanbul olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"İktidar maalesef bilime inanmıyor. Tabii biliyorsunuz onları anlamamız mümkün değil. Anadolu bu kadar işsizlikle, susuzlukla ilgili kıvranırken, Anadolu'da yatırım yapılamazken herkes işi gücü toprağını bırakıp, yani yılların yüzyılların toprağını bırakıp metropollere kaçıyor. İstanbul'a bu dönemde yatırımların 65-70'i yapıldı. Kamu özel iş birliği yatırımları da dahil olmak üzere. Bu anormallik. Yani Anadolu'ya yatırım yapmak varken Anadolu'da insanımızı tutmak, oralarda yatırma yönlendirmek, istihdam sahibi yapmak varken tutup da İstanbul'a, 65-70 yatırım yapmışsın. Düşünebiliyor musunuz iki havalimanı var. Birisini kapatıp 30 yıl daha Türkiye’yi borçlandırmış bir havalimanı yapmışsınız. Marmaray yapmışsınız, Avrasya Tüneli yapmışsınız, köprü yapmışsınız, yollar yapmışsınız… Bir yığın saymakla bitmez. Şimdi bir de Kanal İstanbul… Bu niçin yapılıyor? Bu Türkiye dengelerini altüst edecek bir yatırım.

"Müsilaj konusunda da Kanal İstanbul konusunda da iktidarı tekrar uyarıyoruz"

16 milyon insanı ki bütün Anadolu İstanbul’a gidip geliyor. Bir taraftan da sonuçta kirleniyor İstanbul. Marmara’daki müsilajın en büyük sebebi İstanbul’dur. Burada bilime inanmak lazım. Kanal İstanbul ile ilgili hiçbir bilim adamı, hiç kimse olumlu konuşmuyor AK Parti'li siyasilerden başka. İktidar bilimin dediğini yapmalı. Ondan sonra uzun yıllar bunun acısını çekeceğiz. Müsilaj bilime inanmayan bir iktidarın yaptıklarının sonuçlarıdır. Kanal İstanbul da ona benzeyecek. Müsilaj konusunda da Kanal İstanbul konusunda da iktidarı tekrar uyarıyoruz. Tekrar bunu düşünsünler. Ülke için hayırlı bir iş yapsınlar artık."