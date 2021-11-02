CHP'li Kuşoğlu: Fatih Projesi 'asrın projesiydi' asrın skandalı oldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, "Fatih Projesi, asrın projesiydi ama maalesef büyük sıkıntılara sebep oldu, ilave maliyetler de getirdi. ‘Asrın skandalı oldu’ gibi düşünmemiz lazım" dedi. Kuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e, "Maarif Vakfı’nın bütçesi 486 milyondan 1 milyar 389 milyona çıkıyor, çok önemli bir artış. Nedir gerekçesi acaba" diye sordu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün, MEB’in 2022 yılı bütçesi görüşülüyor. Bakan Mahmut Özer ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'ın sunumunun ardından söz alan milletvekilleri, bütçeye ilişkin görüşlerini dile getirdi.

"Daha büyük meblağları eğitime ayırmamız gerekiyor”

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Bakanı Özer’e, “Maarif Vakfı'nın bütçesi 2021’de 486 milyondan 2022’de 1 milyar 389 milyona çıkıyor, çok önemli bir artış. Nedir gerekçesi acaba” diye sordu.

Kuşoğlu, “Eğitim bütçesinin sağlık bütçemizden daha büyük olması lazım. Eğitim harcamalarımız, sağlık harcamalarıyla kıyaslanınca aşağıda kalıyor. Halbuki genç bir toplumuz, henüz sağlıktan ziyade eğitime ihtiyacımız var. Demek ki daha büyük meblağları eğitime ayırmamız gerekiyor” dedi.

"Asrın skandalı oldu"

MEB’e ilişkin 2020 yılı Sayıştay Denetim Raporu’na atıf yapan Kuşoğlu, Bakan Özer’e hitaben şunları söyledi:

“11 güzel eleştiri var, gayet güzel eleştiriler. Çok da önemli, bir ikisini söyleyeceğim. Mesela ilçe milli eğitim müdürlüğü kadrolarına mevzuatta öngörülen şartları sağlamayan kişilerin atanmasıyla ilgili bir eleştiri var. Bu bir değil, iki değil, Sayıştay raporlarına girecek şekilde çok sayıda olduğu için alınmış. Önemli bir konu, siz de bunun farkındasınız. Yine revize edilen eğitimde Fatih Projesi iş birliği protokolünde yer alan altyapı yatırım bedellerinin ilave maliyet getirmesi de önemli bir konu. Fatih Projesi, asrın projesiydi ama maalesef büyük sıkıntılara sebep oldu, ilave maliyetler de getirdi. ‘Asrın skandalı oldu’ gibi düşünmemiz lazım. Keşke başarılı olsaydı Sayın Bakanım.”

"Liyakatsiz kadrolar nedeniyle ayrılan bu kaynak verimli kullanılamıyor"

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir ise eğitime ayrılan bütçeye ilişkin, “Bugün geldiğimiz noktada muazzam bir bütçe var ama temel eğitimdeki okulların temizlik sorunu en temel sorun olarak bugün karşımıza çıkıyor ve en temel sorun alanlarından birisi de liyakatsiz kadrolar nedeniyle ayrılan bu kaynak da verimli kullanılamıyor. Eğitim alanında kadrolarda ciddi bir sorun var” dedi.

"Öğrenciler prefabrik bir okulda; bu çağa yakışmayan bir yapı"

CHP’li Özdemir, bina sorunu yaşanan okulları gündeme getirirken, “Avcılar ilçesinde bir okul var. Sayın Bakan, soru önergesi de verdim. Prefabrik bir okul, imar sorunu nedeniyle öğrenciler prefabrik bir okulda. Bu çağa yakışmayan, sizin bugün sunduğunu bütçeyle çelişen bir yapı var. İzmir’e gittim, İzmir’in Bayındır ilçesinde bir köyde ‘3 tane sınıf bir okulda ve bir öğretmenle eğitim görüyor’ diyorlar. Yani vermiş olduğunuz bu sunumun somut çıktıları yok karşımızda maalesef ve biz bunları söylemek durumundayız” diye konuştu.

"24 bine yakın öğrencimiz 0 puan almış"

Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) sonuçlarına atıf yapan Özdemir, şunları söyledi:

“Bakıyoruz, muazzam derecede sorunlu, gerçekten bu salonda herkesin belki utanç duyacağı sonuçlar. TYT sonuçlarına bakın hadi, ABİDE bir iki yıl öncesiydi, adayların yüzde 32’si TYT’de barajı geçemiyor Sayın Bakan. Neredeyse 24 bine yakın öğrencimiz 0 puan almış. Eşit ağırlıkta yüzde 64’ü, sözel puanda yüzde 66’sı barajı geçememiş. Matematikte net ortalaması 5, fende 3, Türkçe’de 18, sosyal bilimlerde 8 olmuş. Ya bunları tartışmamız lazım bizim. Neden biz başarılı bir sonuç elde edemiyoruz? Bu öğrencileri üniversite yükseköğretim sistemine gönderiyoruz ve orada da sorunlu bir süreç var.”

"Ziya Bey’in neden istifa ettiği konusunda hâlâ açık bir şey yoktur"

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile çalıştığını belirterek Bakan Özer’e, “Ziya Bey’in neden istifa ettiği konusunda hâlâ maalesef açık bir şey yoktur, kendisi de açıklamamıştır, siz de açıklamadınız. Bu konuya bir açıklık getirilmesi gerekiyor” dedi.

"En az 50 bin öğretmen ataması, açık dikkate alınarak bir an önce yapılmalı"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamında görev yapan öğretmenleri anımsatarak, “Burada görev yapan öğretmenler 657 şartlarında görev yapsa da Milli Eğitim öğretmen kadrosunda değildir, bu öğretmenlere de kadro verilmelidir. En az 50 bin öğretmen ataması, açık dikkate alınarak bir an önce yapılmalıdır. Milli Eğitim’de, okul hizmetlerinde kadrolu hizmetli çalıştırılmalıdır. Her haziranda 32 bin daimi kadrolu hizmetlinin işten çıkarılıp iki ay işsiz bırakılması yanlış bir uygulamadır. Sürekli çalışan kadrosuna işçiler alınmalıdır” dedi.

"3600 ek gösterge bir an önce çıkarılmalıdır"

Öğretmenlerin ekonomik sorunlar yaşadığını söyleyen Gürer, “Sunumunuzda söylediğiniz ücret, artık yoksulluk sınırının da altındadır. Öğretmenlerin ücretleri iyileştirilmeli, özlük haklarıyla ilgili beklentileri karşılanmalı, 3600 ek gösterge bir an önce çıkarılmalıdır. 18 bin 201 köyümüzün kaçında okulun kapandığını sormamıza rağmen söylemiyorsunuz. Bu çünkü önemlidir. Kırsalda boşalma, okulların yokluğu nedeniyle artmaktadır. Bunu bilmemiz gerekli, çünkü köy çocuklarının taşımalı eğitimle eğitim almaları, onların okulla bütünleşmelerinde sorun yaratmaktadır” diye konuştu. (ANKA)