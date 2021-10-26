CHP'li Kuşoğlu: Bütçe ve kesin hesap kanunları istismar ediliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda; 2022 Yılı Bütçe Kanun Teklifi üzerine yaptığı konuşmada; "Bütçe ve kesin hesap kanunlarının istismar edildiğini söyleyeceğim. Bu dönemde yedek ödenek kullanımı 96,5 milyara çıkmış. Ödenek üstü gider 94 -95 milyarı bulmuş. Yedek ödenek kullanımı, ödenek üstü gider, kanuna uygun ama hukuka aykırıdır, bütçe ve bütçe hakkı kavramlarına aykırıdır" dedi.

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmeler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sürüyor. CHP İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, bütçe teklifi üzerine söz alarak sunum yaptı. Kuşoğlu şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı hiçbir açıklama yapmadı"

“Bütçe ve kesin hesap kanunları demokrasilerde dikkate alınması gereken en önemli kanunlardır, çok önemliler. Bütçe süreçleri bundan önceki dönemlerde de yetersizdi, eksikti; yalnız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde bu süreç neredeyse tamamen anlamsız bir hale geldi. Bu iddiamızın sebebi, geçen yıl olduğu gibi, Cumhurbaşkanlığı programını bugün almamız değil ya da Cumhurbaşkanlığı yıllık programını, ekonomik hedefler ve yatırımları bugün almamız değil; onun haricinde de Cumhurbaşkanımızın bütçeyle ilgili tek bir açıklama yapmaması da değil, halbuki biliyorsunuz, 50 milyon liralık bir temeli bile Cumhurbaşkanı atıyor ama 1 trilyon 751 milyar liralık bütçeyle ilgili hiçbir açıklama yapmadı.

"Bütçe istismar ediliyor"

İstismar edildiğini söyleyeceğim, bütçe ve kesin hesap kanunlarının. Bunun gerekçesi de şudur: Genel uygun bildiriminde, bu dönemde yedek ödenek kullanımı 96,5 milyara çıkmış. Ödenek üstü gider, 94 -95 milyarı bulmuş. Şimdi bunların kanuna uygun olduğunu söylüyoruz, ‘bütçe kanununa uygun’ diyoruz. Ancak bunlar hukuka aykırı, yedek ödenek kullanımı, ödenek üstü gider, kanuna uygun ama hukuka aykırıdır, bütçe ve bütçe hakkı kavramlarına aykırıdır. Yani Meclis’in verdiği hakkı tutup da bürokrasinin fazla fazla 90 küsur, 100 milyar lira fazla kullanıyor olabilmesi bütçe hakkına, millet iradesine aykırıdır."

"Cumhurbaşkanı Yardımcım, temel mali tablolara yer vermeyen kamu idaresi sayısı 219"

Sayıştay raporlarına dikkat çeken anımsatan Kuşoğlu, şunları söyledi:

“Şöyle bir örnek vereyim; Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu’nda aldım bunları… 300 civarında değerlendirilen kurum var, bunlarla ilgili bazı bilgiler var. Bakın, mesela yönetmelikle öngörülen tüm başlıklarla ilgili bilgileri içerecek şekilde hazırlanmamış, neredeyse yarısı bu şekilde hazırlanmamış. Hemen arkasından, 3’üncü tabloda 300 küsur kamu kurumunun temel mali tablolara yer vermeyen kamu idaresi sayısını gösteriyor, Cumhurbaşkanı Yardımcım (Fuat Oktay), temel mali tablolara yer vermeyen kamu idaresi sayısı, 219’u temel mali tablolara yer vermiyor, bu Sayıştay raporunda yer alıyor.”

Kuşoğlu, bütçede teklifindeki eksiklikleri şöyle aktardı:

"Bütçeden Varlık Fonu'na para aktarıyoruz"

"Varlık Fonu ile ilgili bir madde var. Varlık Fonu bütçeye destek olmak için kurulmuştur. Bütçeden Varlık Fonu’na para aktarıyoruz. Hatalıdır, anayasaya aykırıdır.

Yabancı devlet başkanları ve beraberindeki heyetlerin konaklama, ulaştırma, organizasyon giderleri, yapılıyor bütçeden. Ama doğrudan Dışişleri Bakanlığı bütçesinden yapılması gerekiyor. Neden E Cetveli’nde yer alıyor bu düzenleme?

"Belediyelere keyfi aktarım yapılması sağlanıyor"

E Cetveli 45’inci maddede, burada bir uyanıklık yapılmış. İşaret edilen maddeyle, normalde belediyelere bütçeden ödenek aktarılamaz Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım. Ama burada buna istisna getiriliyor, Bütçe Kanunu’yla, kanuna istisna getiriliyor; belediyelere Bütçe Kanunu’yla keyfî aktarım yapılması sağlanıyor, istediğiniz belediyeye aktarım yapabileceksiniz. Bu, istismardır, Bütçe Kanunu’yla yapılması doğru bir iş değildir, takdir edersiniz.

"Dolar kuru 9,27 alınmış, bugün 9,50 üzerinde"

2022 bütçesinde şimdiden başarısızlığı getirecek hedefler ve tahminler var. Bu tahminler önemli, siz de bazılarını biliyorsunuz. Ortalama dolar kuru 9,27 alınmış, bugün dolar kuru 9,50’nin üzerinde biliyorsunuz. Gelecek yıl için 9,27 alınmış.

Enflasyon yüzde 9,8 alınmış, bu sene yüzde 20’nin üzerinde olacak. Bu hedefin de tutturulması daha başlamadan mümkün değil.

Büyüme yüzde 5 alınmış, onun için 1 trilyon 400 milyarlık bir yatırım yapılması lazım, özel sektörün 5,6 sabit sermaye yatırımı yapması lazım.

Brent petrol varili 68,3 dolar olarak alınmış, 85 dolar bugün hatırladığım kadarıyla." (ANKA)