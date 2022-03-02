CHP'li Kılıç: Karaburun Kaymakamı'nın kayyum olma hayalleri konuşuluyor

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Sevda Erdan Kılıç, TBMM Genel Kurulu'nda Karaburun Kaymakamı Serap Özmen Çetin ile ilgili iddiayı dile getirdi.
CHP’li Sevda Erdan Kılıç şunları söyledi:
"Karaburun Kaymakamı hakkında haksız kazanç, mal edinme, arazi satışlarıyla ilgili birtakım iddialar ortaya çıktı. Biz de İzmir milletvekilleri olarak bunu araştırmaya başladık ancak yine, halk gerçekleri öğrenmesin diye Kaymakamın talebiyle İzmir 6. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimliği tarafından olayla ilgili 154 haberimize erişim engeli getirildi. AKP iktidarı yargı sopasıyla hem halkın haber alma hakkını hem basın özgürlüğünü hem de milletvekillerinin yasama yetkisini sansürlemiş oldu. Sayın Kaymakamın görevi kötüye kullanmak suretiyle haksız menfaat sağladığı iddiaları ayyuka çıktı ama İçişleri Bakanı suspus. Tapu işlerini hallettiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı suspus. Çam ağaçları söküldü, zeytin salamura tesisi için İzmir İl Tarım Müdürlüğü izin verdi ve sonra arazi çok değer kazanınca satıldı ama Tarım ve Orman Bakanı suspus. Tapuda bedeller çok az gösterildi yani vergi kaybı oluştu ama Hazine ve Maliye Bakanı suspus. Onların tek derdi var kaymakam ve yetkili savcı olan eşiyle birlikte yargı sopasını Karaburun Belediye Başkanımızın sırtında sürekli gezdirmek.”
"Kaymakam hanımın kayyum olma hayalleri konuşuluyor"
Karaburun Belediye Başkanı CHP'li İlkay Girgin Erdoğan'ın sonuna kadar mücadele ettiğini anlatan Kılıç, “Hakkında davalar açılıyor, Karaburun halkından 1 kişi bile şikayetçi olmayı kabul etmiyor. AKP İlçe Başkanı davalarda şikayetçi, her seferinde müşteki durumda ve öyle iddialar var ki bu dosyaların kaymakamın evinde savcı olan eşiyle birlikte hazırladığına ilişkin iddialar var. Karaburun sokaklarında kaymakam hanımın kayyum olma hayalleri konuşuluyor ama hiç kimse kusura bakmasın ne Karaburun'da ne de İzmir'de bu kumpaslarınıza biz geçit vermeyeceğiz” diye konuştu.
“TAŞINMAZLARI BU BEDELLERDEN ALMAYA HAZIRIZ, KARABURUN HALKI HAZIR, BELEDİYE HAZIR”
Sevda Erdan Kılıç, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:
“Buradan sayın bakanlara seslenmek istiyorum; hakikaten bu araziler, kaymakam hanımın aldığı araziler tapuda gösterildiği değerlerde ise biz bu taşınmazları bu bedellerden almaya hazırız. Biz hazırız, Karaburun halkı hazır, belediye hazır, hepimiz hazırız; bu bedellerden almayı bekliyoruz ve buradan da bakanlara çağrımı yapıyorum. Şimdi, tabii erişim engeli var, haberlerimiz Google'dan engellendi. Şimdi açtığınızda, baktığınızda bulamayacaksınız. En azından bu konuşmamım Meclis tutanaklarından iktidar eliyle çıkarılmayacağını ümit ediyorum'' (ANKA)