CHP'li Kılıç: Karaburun Kaymakamı'nın kayyum olma hayalleri konuşuluyor

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, arazi satışı ve konuyla ilgili haberlere erişim engeli konulmasıyla gündeme gelen Karaburun Kaymakamı Serap Özmen Çetin ile ilgili iddiaları Meclis gündemine taşıdı. TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Kılıç, "Karaburun sokaklarında kaymakam hanımın kayyum olma hayalleri konuşuluyor ama hiç kimse kusura bakmasın ne Karaburun'da ne de İzmir'de bu kumpaslarınıza biz geçit vermeyeceğiz" dedi.

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Sevda Erdan Kılıç, TBMM Genel Kurulu'nda Karaburun Kaymakamı Serap Özmen Çetin ile ilgili iddiayı dile getirdi.