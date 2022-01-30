CHP'li Kılıç: Devlet kendi hastanesinde alınan PCR testine güvenmiyor

CHP İzmir Milletvekili Sevda Kılıç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in katılımı ile öğretmen kura törenini öncesinde okul yöneticilerinin Külliyeye giderek PCR testi vermesini Meclis'e taşıdı. Kılıç, "Devletin kendi hastanelerinde aldığı PCR testlerine mi güvenmiyorsunuz da pazartesi günü yapılacak öğretmen atama törenine katılacak idareci ve öğretmenlerin PCR testlerini Sarayda alıyorsunuz?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen ataması törenine katılacak. Külliyedeki programa katılacak öğretmen ve okul yöneticiler Cumhurbaşkanlığına giderek PCR testi verdi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Kılıç, Koronavirüs testinin Saray'da verilmesi zorunluluğuna tepki gösterdi ve “Devlet kendi hastanesinde alınan PCR testine güvenmiyorken, milyonlarca vatandaşımız size neden güvensin?” dedi.

Meclis'e taşıdı

CHP'li Kılıç, Kovid testinin Saray'da verilmesinin zorunlu tutulmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e verdiği iki ayrı önerge ile Meclis gündemine taşıdı.

Kılıç, Gölbaşı Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına, Şube Müdürü Serap Yılmaz tarafından okullara gönderilen yazıda, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve Milli Eğitim Bakanımızın da katılımı ile 31 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 12.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde öğretmen atamaları töreni gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda ilçemiz birleştirilmiş sınıflı köy okullarından 1'er öğretmen, diğer tüm okullarımızdan 1 idareci ve 2 öğretmen isimlerinin, ekte gönderilen tabloya doldurularak, 27.01.2022 saat 10.00'a kadar golbası[email protected] e-postasına ve DYS üzerinden müdürlüğümüze gönderilmesi, törene katılacak tüm idareci ve öğretmenlerin 30 Ocak 2022 Pazar günü Külliye'de 4 No'lu kapıdan, saat 09.00'dan 16.00'ya kadar PCR testlerini vermeleri, gerekmektedir” denildiğini kaydetti.

"Hastanelerde yapılan PCR testi ile sarayda yapılacak test arasında bir fark var mı?"

İl Milli Eğitim Müdürlüğü duyurusunun ‘skandal' olduğuna dikkat çeken Kılıç, şunları söyledi: “Söz konusu bu yazı; Cumhurbaşkanlığı'nın yani sarayın, devlet hastanelerine güvenmediğini gösteren skandal bir yazıdır. Pandeminin başladığı tarihten bugüne kadar Koronavirüs testleri birçok özel ile kamu ve üniversite hastanesinde yapılmaktadır.

Hadi diyelim özel veya üniversite hastanelerinde alınan PCR testlerine güvenmiyorsunuz, peki devletin kendi hastanelerinde aldığı PCR testlerine de mi güvenmiyorsunuz da pazartesi günü yapılacak öğretmen atama törenine katılacak idareci ve öğretmenlerin PCR testlerini Sarayda alıyorsunuz? Bu durumda insanın aklına şu soru geliyor: Devlet hastanelerinde alınan PCR testlerinin sonucuna göre vatandaşlar bazı kısıtlamalara tabi tutuluyor veya tutulmuyor.

Ona göre uçaklara, otobüslere biniyor veya binemiyor; kamu kurumları ve AVM gibi birçok yere girebiliyor veya giremiyor. Şimdi bu durumda devlet hastanelerinde alınan Koronavirüs testlerinin sonucu ne olacak? Hastanelerde yapılan PCR testi ile sarayda yapılacak test arasında bir fark var mı? Var ise bu farklar nelerdir? Bu durumla ilgili kararı kim veya kimler almıştır?

Devlet kendi hastanesinde alınan PCR testine güvenmiyorken, milyonlarca vatandaşımız size neden güvensin? Bir daha sarayda böyle bir tören falan olursa aman resmi yazıya dökmeyin de kimseler duymasın! ‘Devlet kendi hastanesine güvenmiyor' denmesin!”