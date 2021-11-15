CHP'li Kılıç: Bilal Erdoğan’ın Kartal İmam Hatip’ten arkadaşı, İzmir’in ormanlarını 2060 yılına kadar talan edecek

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç, “Menemen’de 70 bin metrekarelik alanda yapılması planlanan ağaç katliamına” tepki gösterdi. Kılıç, "Bilal Erdoğan’ın Kartal İmam Hatip’ten arkadaşı, İzmir’in ormanlarını 2060 yılına kadar talan edecek" açıklamasını yaptı.

Kılıç, CHP Menemen İlçe Başkanı Ömer Güney ile birlikte Yılmaz Rüzgar Enerji Santrali Projesini yerinde inceledi. Kılıç, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 1606249 sayılı yazısıyla; İzmir İli, Menemen İlçesi, bir kısmı 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında bulunan, Emiralem Mahallesi 1498 ve Asarlık Mahallesi 547 parsellerde; 26.01.2021 tarih ve 13967 sayılı İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile uygun bulunan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve Yol İlavesi İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Yol İlavesi İmar Planının Bakanlık tarafından 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca onaylandığını bildirdi.

Kılıç şu ifadeleri kullandı:

“Onlarca, belki de yüzlerce yılda yetişen ağaçlar rant uğruna katledilecek”

“Mülkiyeti ‘Devlet Ormanı’ vasfında olan, tapusu 11 milyon 200 bin metrekarelik alan içine yerleştirilen proje için 136 bin 780 metrekare kesin izin verilmiştir. Bu kesin izin verilen alan içinde trafo alanları, idare merkezleri bulunmaktadır, 70 bin metrekare alandaki ağaçların kesilmesi ve süpürme izni onaylanmıştır. Her sene binlerce hektarlık alanı orman yangınlarıyla kaybediyoruz. Küresel iklim krizi kapımızda, ancak devletin bilgisi ve ilgisi dahilinde Menemen’de bir doğa katliamı yaşanacak, rant uğruna ormanlarımız talan edilecek. Buradaki yaban hayatı, börtü böcek zarar görecek. Onlarca belki de yüzlerce yılda yetişen ağaçlarımız yok olacak.

Büyük uğraşlarımız sonucu 6 Ekim’de Meclis’ten oybirliği ile geçen Paris İklim Anlaşması’na rağmen bu projenin bu haliyle devam edecek olması, AKP iktidarının anlaşmayı imzalarken ne kadar samimiyetsiz olduğunu ortaya koymuştur. Anlaşılan o ki bu işler bakanlığın adına ‘İklim Değişikliği’ ifadesini eklemekle olmuyor; samimiyet ve kararlılıkla oluyor. Menemen İlçemizde yapılmak istenenle, AKP iktidarında bu samimiyet ve kararlılığın olmadığı da tescillenmiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde, G20 Roma Zirvesi’nde ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamanın bir bölümünde, Biden’e, ‘biliyorsun ben de çevreciyim’ dediğini belirtmişti. Ancak biz görüyoruz ki AKP’nin çevreciliği doların yeşilini görene kadarmış.”

“Bilal Erdoğan’ın Kartal İmam Hatip’ten arkadaşı, İzmir’in ormanlarını 2060 yılına kadar talan edecek”

“Rüzgâr enerjisi temiz, yenilenebilir ve çevrecidir. Doğru planlama ile çok faydalı olabilir. Fosil yakıtlar dünyamızı mahvederken rüzgar, güneş gibi sonsuz ve temiz enerjiye tabi ki karşı değiliz ancak bunu yaparken de ciğerlerimiz olan ormanlarımızın katledilmesine karşıyız. Bölgede başka rüzgar alan ve ormanlık olmayan bölgeler varken, 70 bin metrekare alanda neden ağaç katliamı yapılıyor? Tabi ki bu sorunun cevabı işi yapacak olan şirket ortaya çıkınca anlaşılıyor. Söz konusu şirketle ilgili yapılan araştırma ve Ticaret Sicil kayıtlarında da görüldüğü üzere, Çapar Elektrik A.Ş 2019 yılında LTD’den A.Ş’ye dönüştürülmüştür. Şirketin kurucu ortağı olan Artıbir Anonim Şirketi ile Çapar Elektrik A.Ş’nin ortakları aynı kişilerdir. Bu isimler Raif İnan ile Mehmet Şafi İnan’dır. İzmir’in ormanlarını 2060 yılına kadar talan etme izni verilen şirketin ortaklarından Raif İnan, Bilal Erdoğan’ın Kartal İmam Hatip Lisesi’nden arkadaşıdır. Bilal Erdoğan'ın kurduğu Kartal Eğitim Vakfı yöneticisi de olan Raif İnan, daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş’den aldığı ihalelerle gündemi sık sık meşgul etmiş, Erdoğan ailesinin rant-talan ilişkisinden nemalanmış kişidir. Bilal Erdoğan ile aynı dönemde Kartal İmam Hatip Lisesi’nden mezun olanlar devletin ve kurumlarının her kademesinde ballı maaşlarla kendilerine yer bulurken, adrese teslim ihalelerle şimdi de İzmir’in ormanlarını yok etmeyi planlıyorlar. Bütün Türkiye’yi talan eden bu yapı İzmir’e gözünü dikmiş durumda. Ancak İzmirli hemşehrilerimizle birlikte bu talan organizasyonuna dur demek için mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.”

CHP Menemen İlçe Başkanı Ömer Güney de bu rant düzeninin ve rant planının uygulanmasının takipçisi olacaklarını ifade ederek, bu alanlar seçilirken yüzlerce yılda oluşan ormanlar yerine uygun alanların seçilmesinin daha doğru olacağını belirtti.