CHP'li Kaya'nın tarikat yurdundaki şiddeti duyuran Twitter paylaşımı engellendi

CHP'li vekil Yıldırım Kaya'nın tarikat yurdunda şiddet gören çocukların görüntülerine yer verdiği paylaşımı, Twitter tarafından 'Twitter Kuralları'nı ihlal ettiği' gerekçesiyle engellendi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, İstanbul'da Süleymancılar tarikatına ait bir yurtta, çocuklara şiddet uygulanan görüntüleri aktardığı paylaşımı Twitter tarafından engellendi.

Kaya, 24 Mart'taki paylaşımında "Görüntüler İstanbul Esenler’de Süleymancılar cemaatine ait bir erkek yurdunda çekilmiş" diyen Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı etiketleyerek "Çocuklarımıza işkence yapan bu vicdansızların yargı önünde hesap vermeleri için ne yapıldı? Yaptıkları yanlarına mı kaldı?" ifadelerine yer verdiği tweette kamera görüntülerini paylaşmıştı.

Kaya'nın Twitter hesabına girildiğinde paylaşımda "Bu Tweet, Twitter Kuralları'nı ihlal etti." yazısı yer alıyor.