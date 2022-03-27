T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'li Kaya'nın tarikat yurdundaki şiddeti duyuran Twitter paylaşımı engellendi

"Çocuklarımıza işkence yapan bu vicdansızların yargı önünde hesap vermeleri için ne yapıldı?"

27 Mart 2022 01:00

CHP'li vekil Yıldırım Kaya'nın tarikat yurdunda şiddet gören çocukların görüntülerine yer verdiği paylaşımı, Twitter tarafından 'Twitter Kuralları'nı ihlal ettiği' gerekçesiyle engellendi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, İstanbul'da Süleymancılar tarikatına ait bir yurtta, çocuklara şiddet uygulanan görüntüleri aktardığı paylaşımı Twitter tarafından engellendi.

Kaya, 24 Mart'taki paylaşımında "Görüntüler İstanbul Esenler’de Süleymancılar cemaatine ait bir erkek yurdunda çekilmiş" diyen Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı etiketleyerek "Çocuklarımıza işkence yapan bu vicdansızların yargı önünde hesap vermeleri için ne yapıldı? Yaptıkları yanlarına mı kaldı?" ifadelerine yer verdiği tweette kamera görüntülerini paylaşmıştı.

Kaya'nın Twitter hesabına girildiğinde paylaşımda "Bu Tweet, Twitter Kuralları'nı ihlal etti." yazısı yer alıyor. 

yıldırımkayatweettwittertarikatyurduşiddet
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24