CHP'li Kaya, Milli Eğitim Bakanı'na sordu: Okullara maskeyi siz mi göndereceksiniz, yoksa müdürler ceplerinden mi alacak?

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, okullarda yüz yüze eğitimin 6 Eylül'de başlayacağını duyuran Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e, "Güdül’deki okullara maskeyi siz mi göndereceksiniz, yoksa okul müdürleri kendi ceplerinden mi alacak ya da okul aile birliklerinin sırtına mı yükleyeceksiniz" diye sordu.

TIKLAYIN - Milli Eğitim Bakanı Özer: 6 Eylül'de haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Yıldırım Kaya, yaptığı açıklamada, ek öğretmen ataması yapılmadan, eğitimcilerin tamamı zorunlu aşıya tabi tutulmadan ve 12 yaş üzeri çocukları aşılamadan okullardaki sorunların çözülemeyeceğini belirtti.

"Bakanlık, ek bütçe ayırdı mı?"

Kaya şunları söyledi:

"Daha önce Sayın Mahmut Özer’e sorular sormuştum. 6 Eylül’de okullar açılacaksa öğretmenlerin ve öğrencilerin tamamı aşılandı mı? Aşılanmadığını hem Sayın Milli Eğitim Bakanı’nın hem de Sayın Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarından görüyoruz. Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer, 81 il milli eğitim müdürlüğüne yazı gönderdi. Gönderdiği yazıda, okulların yüz yüze eğitime hazır hale getirilmesi, dezenfektanın hazırlanması, maskelerin hazırlanması ve okullarda normal öğretim yapılamıyorsa ikili öğretime geçişlerin sağlanması konusunda açıklamalar yaptı.

Soruyorum size Sayın Milli Eğitim Bakanı: Milli Eğitim Bakanlığı ek bütçe aldı mı? Güdül’deki okullara maskeyi siz mi göndereceksiniz, yoksa okul müdürleri kendi ceplerinden mi alacak ya da okul aile birliklerinin sırtına mı yükleyeceksiniz? Çamlıdere’de bunu nasıl çözeceksiniz, Hakkari’de bunu nasıl çözeceksiniz? Siz, sadece yazı gönderip ‘Maskeyi temin edin, okulu her gün dezenfekte edin’ diyorsunuz. Doğru. Peki öğretmenler ne olacak? Siz, 3 Eylül’de ancak kura çekimlerinin bitirileceğini söylüyorsunuz. 15 Temmuz’da yaklaşık 17 bin öğretmen emekli oldu. Siz 19 bin 940 öğretmen atadınız. Bu atadığınız öğretmenler halen göreve başlamadı. Öğretmen açığını nasıl gidereceksiniz? Öğretmenlerin 2020’de KPSS’den aldığı puanları yerle yeksan ettiniz. Ek öğretmen ataması yapmadığınız müddetçe, eğitimcilerin tamamını zorunlu aşıya tabi tutmadığınız müddetçe, 12 yaş üzeri çocuklarımızı aşılamadığınız müddetçe okullarda sorunları çözemeyeceksiniz."