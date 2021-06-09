CHP’li Kaya, "LGS sorularının çalındığı" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, “Bakan Selçuk, Kırıkkale İl Milli Eğitim Şube Müdür Yardımcısı Aygün ile sınav güvenliğini sağlamayan, sınavda usulsüzlük yapan, sınava girme hakkını engelleyen kişiler hakkında, Ankara Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundum” dedi.

LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın "sorularının çalındığı" iddiasıyla Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Pandeminin yarattığı mağduriyetlerin dışında, öğrencileri mağdur eden kanuna aykırı sayısız uygulama yapıldığını savunan Kaya, Kırıkkale İl Milli Eğitim Şube Müdür Yardımcısı Hamza Aygün'ün okul müdürlerine "Hedefi olmayan öğrencilerin LGS'ye girmesini engelleyin." başlıklı mesaj gönderdiğini öne sürdü. Söz konusu mesajı okuyan Kaya, öğrencilerin "hedefi olmayan", "hedefi olan", "başarılı”, "başarısız", "nitelikli", "niteliksiz” kategorilerine ayrılarak LGS'ye girmelerinin engellenmesinin suç olduğunu belirtti.

Kaya sözlerine şöyle devam etti:

"LGS'de sınav güvenliğini sağlayamama, sınav sorularının çalınması, sınava girme hakkının engellenmesi, eğitimde fırsat eşitliğini engelleme suçundan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kırıkkale İl Milli Eğitim Şube Müdür Yardımcısı Aygün ile sınav güvenliğini sağlamayan, sınavda usulsüzlük yapan, sınava girme hakkını engelleyen kişiler hakkında, Ankara Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundum".