CHP'li Kaya'dan Erdoğan'a: Oturduğun saraydan öğretmen ihtiyacı olmadığını zannediyorsun; vicdan sahibi olan herkes, atanmayan 700 bin öğretmenin sesini duyar

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'da ataması yapılmayan öğretmenlerle yaptığı görüşmede ek atama yapılmayacağını söylediğini belirterek, "Öğretmen açığı var ama senin okullardan, öğretmenlerden ve öğrencilerden haberin yok" dedi.

Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'da atanamayan öğretmenlerle yaptığı görüşmede ek atama olmayacağını söylediğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ankara'daki merkez binasının önünden seslenen Yıldırım Kaya, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’da, ataması yapılmayan öğretmenlerle yaptığı görüşmede ‘Öğretmen ihtiyacımız yok. Ek atama yapmayacağız’ buyurmuşlar. Oturduğun saraydan öğretmen ihtiyacı olmadığını zannediyorsun. Burası Milli Eğitim Bakanlığı. Milli Eğitim Bakanlığı, ’97 bin öğretmene ihtiyacımız var’ diyor. Sayıştay, ‘138 bin öğretmene ihtiyacımız var’ diyor. Biraz el insaf. Vicdan sahibi olan herkes, atanmayan 700 bin öğretmenin sesini duyar. Ek atama talepleri 40 bin. 20 bin atama yapacağınızı söylediniz. 40 bin daha 60 bin yapar. Bu Milli Eğitim Bakanlığı’nın talebine bile yetmiyor. Sayıştay’ın 138 bin tespitine de yetmiyor. Öğretmen açığı var ama senin okullardan, öğretmenlerden ve öğrencilerden haberin yok. 2002 yılında söylediğin sözü bir kez daha hatırlatıyorum, ‘72 bin atanmayan öğretmen var. Bu, devlet için ayıp’ demiştin. Şimdi bu ayıbın 10 kat fazlasını işliyorsunuz. Yeter artık. Atanmayan öğretmenlerin çığlığını duyun."